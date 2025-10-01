직업군인·국가 유공자에 특별 혜택 현역·예비역, 직계가족까지 혜택 대상 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 지프가 건군 77주년 ‘국군의 날’을 맞아 부사관 및 장교 등 직업군인과 국가유공자를 위한 특별 구매 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

제2차 세계대전 당시 사륜구동 군용차 ‘윌리스 MB’에서 시작된 지프는 전장에서 정찰·수송·후송 등 다양한 임무를 수행하며 군인들의 생존을 지키는 데 공헌했다. 이후 민간 시장에 진출한 지프는 오프로드는 물론 산업 현장에서 강력한 실용성을 발휘하며 군용차의 개척 정신을 이어왔다.

특히, 지난해 선보인 ‘글래디에이터 아미 스타 패키지’를 시작으로 육군, 해군, 공군에 헌정하는 ‘글래디에이터 헤리티지 에디션’까지 모두 완판을 기록했다.

지프는 이번 국군의 날을 맞아 지프의 전 차종에 3%의 특별 할인 혜택을 추가로 제공한다. 대상은 현역 군 간부, 군무원, 국방부 산하기관 공무원, 사관 생도 및 간부 후보생, 공무직원, 10년 이상 복무한 예비역, 국가유공자 및 직계 가족 등으로 폭넓게 마련되었다. 할인은 본인 및 직계 가족당 1대에 한정되며, 10월 내 등록된 차량에 한해 혜택을 받을 수 있다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “지프는 태생부터 군과 함께한 브랜드로서, 대한민국 국군과 국가유공자들의 숭고한 헌신에 작은 보답을 드릴 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”면서 “이번 기회를 통해 지프 브랜드가 지닌 본연의 가치와 정신을 함께 나눌 수 있기를 바란다”고 말했다.