[헤럴드경제=김광우 기자] 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32는 ‘모션베드’와 ‘폼 매트리스’의 조합을 앞세워 풍성한 할인·사은품 혜택을 제공하는 ‘N32 뉴 프로모션’을 전개한다고 1일 밝혔다.

N32는 ‘기업은 세상을 이롭게 해야 한다’는 경영철학 아래 지속돼 온 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 브랜드다. 시몬스와는 브랜드 문화, 비주얼, 컨셉 등 전반적인 전개 방식에서 뚜렷한 차별성을 보여주며 독립적인 ‘멀티 브랜드’라는 평을 받고 있다.

N32 뉴 프로모션은 안전하고 건강한 수면을 지향하는 생활 트렌드가 확산하는 가운데, 비건 인증을 포함해 각종 안전 인증을 획득한 N32 제품을 합리적인 가격에 만나볼 기회다.

N32는 이번 프로모션을 통해 결혼을 앞둔 예비 신혼부부와 이사를 준비하는 가족 단위 고객, 자녀 침대를 고민 중인 학부모 등에게 ▷폼·스프링 매트리스 및 토퍼 ▷프레임 ▷베딩류 ▷퍼니처 ▷룸세트 등에 가격 혜택을 선사한다. 특히 ‘N32 모션베드’와 ‘N32 폼 매트리스’를 함께 구매할 경우 혜택은 더 커진다.

N32 모션베드는 N32 폼 매트리스와 결합해 사용할 수 있는 전동침대로, 5개의 플레이트로 분절돼 사용자의 자세나 수면 환경에 따라 세밀하게 각도 조절이 가능하다. 분절되는 모든 면에 ‘안전 센서’가 부착돼 끼임 발생 시 안전 모드가 자동으로 실행되고, ‘스판 안전 가림천’이 설치돼 영유아나 반려동물이 안으로 들어갈 수 없도록 했다.

여기에 ▷전용 앱 블루투스 연결 기능 ▷충전 포트 탑재 ▷모션 저장 모드(메모리 기능) 등도 갖춰 모션베드에 필요한 모든 편의 요소를 담았다.

가격 할인 외에 푸짐한 사은품도 준비했다. ▷토퍼 구매 시 N32 토퍼 슬리브 1개(총 14만원 상당) ▷100만원 이상 구매 시 N32 매트리스 솔리드 커버 1개(총 10만원 상당) ▷400만 원 이상 구매 시 N32 매트리스 솔리드 커버 1개, 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트 1개, 룸 스프레이(총 62만원 상당) ▷600만원 이상 구매 시 N32 매트리스 솔리드 커버 1개, N32 아이슬란드 씨셀 화이버 듀벳 이불 1개, 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트 1개, 룸 스프레이(총 107만원 상당)를 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정되며 조기에 소진될 수 있다.

여기에 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램 ‘N32 페이(N32 PAY)’를 활용하면 이자 0원에 N32 비건 매트리스를 소유할 수 있다. N32 페이는 N32 스튜디오, 공식몰에서 활용 가능하다.

또한, N32는 프로모션 기간 중 구매 고객을 대상으로 결제 금액에 상관없이 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료 제공한다. 매주 수요일에는 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후에 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송 서비스’를 운영한다.

N32 매트리스 전 제품의 원단과 패딩에 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 ‘아이슬란드 씨셀’ 소재가 적용됐다. 이를 통해 지난해 국내 침대 업계 최초 비건표준인증원으로부터 전 제품 비건 인증을 획득했다.

비건 인증 외에 환경부 국가 공인 친환경 인증, 라돈·토론 안전제품 인증, 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 등도 실천하고 있다. 최근 독일 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 ‘엑설런트(Excellent)’ 등급을 획득해 제품 안전성을 인정받았다.