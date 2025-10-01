“10월 중 주한미국대사관 ‘전담 데스크 설치’ 합의” 한국 공관-美 ICE·CBP 지부 상호접촉선 구축 비자 활동 범위 팩트시트 마련…“조만간 공지”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한미 양국이 단기 상용(B-1) 비자와 전자여행허가(ESTA) 비자로도 우리나라 근로자들이 미국에서 장비 설치·점검·보수 활동을 할 수 있다는 점을 재확인했다. 미국 조지아주 한국인 근로자 구금 사태가 벌어진 지 한 달여 만이다.

한미 양국 정부대표단은 30일(현지시간) 워싱턴DC에서 ‘한미 상용방문 및 비자 워킹그룹’을 공식적으로 출범시키고 1차 협의를 시작했다.

이날 협의에서 한미 양국은 우리 기업의 활동 수요에 따라 B-1 비자로 가능한 활동을 명확히 했다. 미측은 우리 기업들이 대미 투자 과정에서 수반되는 해외 구매 장비의 설치, 점검, 보수 활동을 위해 B-1 비자를 활용할 수 있다는 점과 ESTA로도 B-1 비자 소지자와 동일한 활동이 가능하다는 것을 재확인했다. 또한 이러한 요지의 팩트시트를 조만간 관련 대외 창구를 통해 공지하기로 했다.

이어 한미 양국은 우리 대미 투자기업들의 비자 문제 관련 전담 소통창구로서 주한미국대사관 내 전담 데스크(가칭 ‘Korean Investor Desk’)를 이달 중 설치해 가동하기로 합의했다. 전담 데스크는 앞으로 우리 근로자들의 미국 비자 관련 안내 및 상담창구로서 역할할 예정이다. 미국 측은 주한미대사관 홈페이지 등을 통해 상세 내용을 공지하기로 했다.

아울러 한미 양국은 우리 공관과 미국 이민세관단속국(ICE)·관세국경보호청(CBP) 지부 간 상호 접촉선을 구축하며 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 이는 미국 지역 우리 공관들과 미국 이민법 집행기관 간 협력체계를 구축하자는 우리측 제안에 따른 것이다.

이날 협의엔 우리 측 수석대표로 정기홍 외교부 재외국민 보호 및 영사담당 정부대표가 참석했다. 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 관계부처도 배석했다. 미국 국무부에선 케빈 킴동아태국 고위관리가 수석대표로 나서고, 국토안보부, 상무부, 노동부가 참여했다.

한미 양국은 미국의 경제·제조업 부흥에 기여하는 우리 기업들의 안정적인 대미 투자를 위해서는 원활한 인적교류를 제도적으로 뒷받침할 수 있는 조치가 필수적이라는 데 대해 인식을 같이 했다.

특히 이날 회의엔 크리스토퍼 랜다우 미 국무부 부장관이 참석해 한국 근로자들의 비자 문제 개선 의지를 보이기도 했다. 랜다우 부장관은 “한국 기업들의 대미 투자 이행을 위한 인력들의 입국을 환영하며, 향후 우리 대미 투자 기업들이 어려움을 겪지 않도록 주한미국대사관 내 전담 데스크 설치 등 필요한 조치를 취하겠다”고 약속했다.

우리 정부는 이날 협의에서 “우리 기업들의 대미 투자의 성공적 완수 및 추가적인 대미 투자를 위해서는 이번에 발표한 개선조치를 넘어 근본적인 제도개선이 필요하다”고 요구했다.

이에 미국 측은 “현실적인 입법제약 고려시 쉽지 않은 과제”라면서도 “향후 가능한 방안을 지속적으로 검토해 나가겠다”고 답했다.

한미 양국은 이날 협의를 시작으로 차기 회의를 조속한 시일 내에 개최하기로 했다.

이날 미국 국무부에서도 한미 비자 워킹그룹 협의 내용을 알렸다. 미국은 국무부 보도자료에서 “미국은 자국의 산업 재건을 촉진하고, 한미 동맹을 강화하며, 공동 번영을 증진하는 투자를 강력히 지지한다”며 의지를 보였다.

이어 “미국 정부는 한미 무역·투자 파트너십을 발전시키기 위해 한국의 동맹들과 긴밀히 협력하고 있으며, 미국에 지속적으로 투자하려는 자격을 갖춘 한국 방문자들에게 법률에 따라 적절한 비자를 발급하는 등의 조치를 취하고 있다”고 발표했다.