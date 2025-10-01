[헤럴드경제 = 김상수 기자] 교원구몬이 방문 및 화상 학습관리 없이 이용할 수 있는 셀프학습 서비스 ‘스마트구몬 마이러닝’을 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다.

교원구몬은 학원 수업과 병행하며 학습지를 통해 자기주도학습 완성이 필요한 중고생 또는 바쁜 일상 속에서 자기계발을 희망하지만 방문 및 화상 학습관리 일정을 맞추기 어려운 성인 회원 등이 간편하게 이용할 수 있도록 지원하고자 이 서비스를 출시했다.

‘스마트구몬 마이러닝’은 방문 또는 화상 학습관리 없이 학습자가 원하는 시간과 장소에서 자기주도적으로 공부할 수 있는 앱 기반 서비스다.

디지털 교재 또는 지류 교재를 통해 문제를 풀고 학습 앱에 제출하면, 즉시 채점 후 학습 리포트를 받아 볼 수 있다.

이에 더해 월 1회 유선 학습관리가 포함돼, 학습 진도나 방향에 대해 조언과 독려를 얻을 수 있다. ‘마이러닝’은 공부라는 트랙 위에 내 페이스대로 달리며 목표를 이뤄낸다는 의미를 담고 있다.

기존 대면 또는 화상 학습관리 상품과 비교해 상대적으로 낮은 가격대로 책정된 것도 강점이다. 교육 비용에 대한 부담을 줄이면서 자기주도학습 습관 형성이 가능해 초등생은 물론, 중고등학생과 직장인들까지 폭넓게 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

이용 가능한 학습 과목은 구몬일어, 구몬중국어, 구몬영어, 구몬한자, 구몬과학, 완전국어, 구몬수학, 수학플러스 등이다.

교원구몬 관계자는 “데일리 학습 케어 기능과 실시간 오답질문방을 통해 이해가 안되는 부분은 빠르게 해결할 수 있으므로 회원별 라이프스타일에 따라 지속 가능한 학습 습관 형성에 실질적 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.