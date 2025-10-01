‘데이터센터월드 아시아 2025’ 참가

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 8~9일 싱가포르 마리나베이샌즈에서 개최되는 아시아 최대 데이터센터 전시회 ‘데이터센터월드 아시아 2025’에 참가한다고 1일 밝혔다.

LS일렉트릭은 ‘데이터센터 미래를 구현하다’라는 주제로 72㎡ 규모의 전시공간에 데이터센터 전력 솔루션 풀 패키지를 선보일 계획이다.

LS일렉트릭이 선보일 배전반 전략 제품은 국내 중전기업 중 유일하게 미국 진출에 반드시 요구되는 UL 인증을 확보했다. 또 전력시험기술원의 제품 출하 전 PI 테스트(데이터센터에서 요구하는 제품 성능 검증 테스트)를 통해 신뢰성을 확보했다.

모듈러 파워 솔루션은 기존 콘크리트 건축물 전기실을 대체해 컨테이너 구조물 내부에 전력 수·배전, 제어에 필요한 모든 기자재를 구비한 모듈형 데이터센터 플랫폼이다. 사전 제작 방식으로 고객 요구에 유연하게 대응할 수 있다. 데이터센터 전력 인프라가 고전압 직류(HVDC) 기반으로 전환되는 트렌드에 발맞춰 차세대 스마트 직류 배전 솔루션도 공개한다.

LS일렉트릭은 최근 아세안 지역이 전 세계 데이터센터 허브로 부상하고 있는 만큼 아세안 사업을 본격 확장한다는 계획이다. 아마존웹서비스(AWS), 구글, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크는 싱가포르를 비롯해 말레이시아, 태국 등에서 데이터센터 건설 투자 계획을 잇따라 발표한 바 있다.

LS일렉트릭 관계자는 “국내 데이터센터 배전 솔루션 1위 기업으로서 탄탄한 레퍼런스를 기반으로 빅테크 데이터센터의 전력 솔루션 공급을 두고 주요 업체들과 신규 사업 협력을 논의 중에 있다”며 “미국은 물론 데이터센터 시장이 급성장하고 있는 아세안 시장도 본격 공략해 하이퍼스케일 데이터센터 전력 솔루션 분야를 주도해 나갈 것”이라고 말했다.