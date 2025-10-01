납입금 할인·재이용 시 중도수수료 면제 등 혜택 제공 금융상품 출시 기념 2개월간 경품 제공도

[헤럴드경제=서재근 기자] 제네시스가 합리적인 월 납입금, 차별화된 부가 서비스가 특징인 ‘제네시스 파이낸스 리스·렌트’ 상품을 국내 시장에 처음 출시한다고 1일 밝혔다.

이번 제네시스 파이낸스를 이용할 경우 고객은 플래그십 세단 G90를 리스 월 납입금 최저 136만원부터의 가격으로 이용할 수 있다. 이는 기존 현대캐피탈 리스 상품의 월 납입금 167만원 대비 월 31만원이 낮은 것이다. 총 납입료로 환산하면 1850만원의 혜택을 누릴 수 있다.

G90 렌트의 경우 월 납입금 최저 148만원부터의 금액으로 차량을 탈 수 있다. 기존 현대캐피탈 렌트의 월 납입금 175만원보다 월 27만원이 낮은 것으로, 총 납입료 환산 시 1640만원의 혜택을 받을 수 있다.

이와 함께 대표 차종인 G80(차량가격 5990만원)는 ▷리스 월 79만원부터 ▷렌트 월 94만원부터, GV80(차량가격 6945만원)는 ▷리스 월 83만원부터 ▷렌트 월 94만원부터, GV70(차량가격 5,380만원)는 리스 월 66만원부터 ▷렌트 월 76만원부터 이용 가능하다.

제네시스는 합리적인 월 납입금과 더불어 제네시스 파이낸스 리스·렌트 고객을 위한 특화 서비스 5가지를 제공한다.

고객은 ▷테일러드 스케쥴 서비스를 통해 초기 납입 면제형 또는 납입금 할인형 중 1가지 혜택을 선택해 원하는 방식으로 금융상품을 설계할 수 있다. 초기 납입 면제형은 총 할인 금액을 1회차 납입금부터 전액 적용해 초기 부담을 줄일 수 있으며, 납입금 할인형의 경우 총 할인 금액을 대출 기간 동안 나눠 적용해 월 납입금 부담을 줄일 수 있다.

▷지-익스체인지는 제네시스 파이낸스(48개월/60개월 계약 시)를 이용하고 있는 고객이 리스·렌트 만기 2년 전 제네시스 파이낸스를 통해 새로운 제네시스 차량(전 차종 대상)으로 교체하는 경우 중도 해지 수수료를 면제해주는 서비스다.

▷더 베러 초이스는 제네시스 고객이 다시 제네시스 차량을 구입하거나, 수입차 오너가 제네시스 차량을 새롭게 사는 경우 제네시스 파이낸스를 이용할 시 추가 월 납입금 인하 혜택을 제공하는 서비스다.

아울러 고객은 ▷카-라이프를 통해 차량외관 손상 및 운전자 보험을무상으로 제공받을 수 있다. 차량 외관에 찍힘 등 손상 시 최대 100만원의 수리 비용을 1차례 받을 수 있고, 휠 손상 시 휠 1개에 한해 최대 24만원의 수리 비용을 지원받을 수 있다.

마지막으로 제네시스는 ▷온-사이트 메인터넌스 서비스를 통해 고객이 일정 주행거리를 운행했을 때 잊지 않고 차량 정비 서비스를 받을 수 있도록 먼저 연락해, 고객이 원하는 곳에서 차량 점검 및 소모품 교환을 진행해준다.

이밖에 제네시스는 제네시스 파이낸스 출시 기념으로 10월부터 11월까지 제네시스 파이낸스를 통해 제네시스를 구매한 모든 고객을 대상으로 제주 해비치 호텔 2박 숙박권 또는 제네시스 골프 캐디백 중 하나를 선택해 제공하는 특별 프로모션을 진행한다.