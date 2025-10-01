[헤럴드경제 = 김상수 기자] 세라젬이 창립 27주년을 맞아 ‘세라제 2025’ 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

오는 11월 2일까지 진행하는 이 행사는 세라젬의 프리미엄 헬스케어를 집에서 만날 수 있도록 1년에 단 한 번 진행하는 프로모션이다.

프리미엄 안마가전 ‘파우제 M 컬렉션’은 일시불 구매 시 최대 60만원 상당의 특별가 혜택이 제공된다

프리미엄 모델인 마스터 V9·V11, 파우제 M10 구매 또는 구독 고객 전원에게는 창립기념 특별 사은품으로 ‘헤어 미라클(앰플 포함)’ 또는 ‘힐랙스 발 마사지기’를 증정한다. 특히 마스터 V11 일시불 구매 고객은 최대 143만원 상당의 혜택이 제공된다.

세라젬은 이번 감사제를 통해 2대 이상 제품을 패키지로 구매하면 최대 20% 할인, 밸런스는 30% 혜택이 적용된다. 대상 제품은 마스터 V 컬렉션 3종(V4, V7, V9)에 신제품 ‘마스터 V11(블랙 컬러 한정)’이 추가됐으며, 파우제 M 컬렉션, 셀트론 E2, 밸런스로 구성됐다. 고객은 척추·마사지·순환·수분관리까지 세라젬의 대표 헬스케어 솔루션을 한 번에 할인 가격으로 구매 가능하다.

이번 창립 기념 프로모션을 통해 세라젬 제품을 재구매하는 고객은 ‘패밀리 세일’ 혜택도 적용된다. 이를 통해 일시불 구매 시 30만원, 구독 시 월 5000원의 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

세라젬 관계자는 “세라젬이 27년간 축적해 온 의료기기 기술력을 가장 합리적인 가격에 경험할 특별한 기회”라며 “창립 기념 감사제인 만큼 특별 사은품과 더불어 패키지 할인, 패밀리세일 등 다채롭게 마련했다”고 전했다.