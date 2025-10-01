[헤럴드경제=양대근 기자] 롯데렌탈(대표이사 사장 최진환)의 렌터카 브랜드 롯데렌터카가 2025년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 렌터카 부문에서 10년 연속 1위를 달성했다고 1일 밝혔다.

KCSI는 한국 산업의 산업별 상품과 서비스에 대한 고객들의 만족 정도를 나타내는 지수다. 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 소비자의 실제 구매·이용 경험을 기반으로 ▲전반적 만족도 ▲평가 요소별 만족도 ▲재구입(이용) 의향을 종합해 지수를 산출한다. 이번 조사는 서울, 수도권, 6대 광역시에 거주하는 만 18세 이상 65세 미만의 소비자 1만1640명을 대상으로 진행됐다. 제조업(소비재·내구재), 일반 서비스업, 공공서비스업 등 총 118개 산업과 400개 기업·기관이 평가 대상이다.

올해 롯데렌터카는 종합 점수 87.8점을 기록하며 10년 연속 1위를 지켰다. 3가지 평가 항목 모두 산업 전체 평균 및 경쟁사보다 높은 점수를 받았다. 고객 관점에서 혜택을 제공해 온 점이 수상에 주효했다.

롯데렌탈은 개인∙개인사업자 대상 신차 장기렌터카 서비스인 ‘롯데렌터카 Mycar(마이카)’ 고객을 대상으로 주유·세차 혜택을 확대했다. 마이카 멤버십은 롯데렌터카 개인 및 개인사업자 장기렌터카 이용 고객을 대상으로 제공하는 전용 멤버십 서비스다. ▲계약관리 ▲차량상태 확인 ▲방문정비 신청 등 차량 관련 기본 정보 지원은 물론, 주유·EV 충전·세차·자동차보험 등 이동과 연계된 자동차 생활 전반의 필수 서비스를 제공한다. 업계 최초로 캐롯손해보험 운전자보험을 계약 기간 중 최대 1년간 무상 지원하고 있다.

추석을 앞두고 장기렌터카 마이카(Mycar) 고객이 1일 단위로 운전자를 확대할 수 있는 ‘마이카 원데이 누구나 운전’ 서비스도 출시했다. 다른 사람이 단기간 차량을 운전해야 할 때 월 대여료 인상 없이 일 단위로 가입할 수 있는 서비스로, 신청한 뒤 2시간 후부터 보장이 적용된다. 차종과 상관없이 1일 6900원, 7일 2만4900원에 서비스를 이용할 수 있으며 추석 명절 등 장거리 이동을 할 때 유용하다.

렌터카 업계 선도기업으로서 디지털 전환에 앞장선 점도 고객들의 호응을 이끌었다. 대여·반납 절차를 단순화한 ‘모바일 셀프 체크인’과 24시간 무인 대여·반납이 가능한 ‘스마트 키박스’가 단기렌터카를 이용하는 고객의 시간·장소 제약을 크게 줄였다. 기사 동행으로 편리함을 더한 ‘기사포함렌터카’ 서비스, 원하는 장소와 시간에 맞춰 차량을 대여·반납할 수 있는 ‘배달받기’ 서비스도 이용자가 늘어나는 추세다.

롯데렌탈은 2024년 하반기 공정거래위원회에서 인증하는 소비자중심경영(CCM: Consumer Centered Management) 인증을 획득했다. 지난달 국가고객만족도(NCSI) 조사에서는 렌터카 부문 11년 연속 1위를 달성했다. 고객만족도 향상으로 회사 실적도 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 롯데렌탈은 올해 상반기 연결 기준 매출액 1조4344억원, 영업이익 1442억원, 당기순이익은 599억원의 실적을 냈다. 이는 전년 동기 대비 각 6.0%, 8.7%, 22.3% 증가한 수치다. 본연의 사업 개선을 통한 실적 증가가 뚜렷하게 나타나고 있다. 또, 장기렌터카의 주요 지표인 수주 대수, 순증 대수도 최대 실적을 경신하고 있어 하반기 실적 증가의 가속화가 기대된다.

롯데렌탈 최진환 대표이사는 “10년 연속 KCSI 1위의 영예는 언제나 고객의 기대를 기준으로 더 나은 서비스를 고민해왔던 노력이 반영된 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 임직원과 함께 고객 만족도와 브랜드 가치를 제고하는데 힘쓰겠다”고 전했다.