이탈리아마을과 함께 ‘레트로 페스타’ 해외 마임 듀엣 ‘구스따뽀&허니’ 초청도 베네치아 가면 체험·세계 오르골 시연 등

[헤럴드경제=함영훈 기자] 아시아 전역을 강타했던 한류드라마 ‘별에서 온 그대’, ‘시크릿 가든’과 인기예능 ‘러닝맨’ 등을 촬영했던 가평의 작은 유럽마을 ‘쁘띠프랑스’가 이번엔 넷플릭스 1위 드라마인 TVN ‘폭군의 셰프’의 촬영지로도 주목을 받았다.

이곳에서 촬영하는 족족 세계적인 드라마·예능이 된 셈이다.

쁘띠프랑스가 자매마을인 이탈리아마을과 함께 유럽축제를 연다.

폭군의셰프 드라마에는 쁘띠프랑스가 주인공이 유럽 유학 시절을 회상하는 배경지로 사용되었다. 주인공인 윤아 셰프(조선의 대령숙수)가 새로운 요리를 구상하는 장면도 이곳에서 찍었다. 셰프는 프랑스 유학파로 등장한다.

별그대 촬영지로 유명한 이곳 야외에선 주인공과 라이벌 셰프가 대화를 나누며 긴장감을 쌓아가는 모습으로 등장했다. 작은 미술관 앞에선 윤아가 셰프의 과거 이야기를 회상하는 장면을 촬영했다.

‘쁘띠프랑스 & 이탈리아마을’(회장 한홍섭)은 10~11월 ‘유럽마을 레트로 페스타 2025’를 연다.

‘가을, 유럽마을에서 만나는 레트로 여행’을 주제로 한 이번 축제는 전시, 체험, 공연이 어우러진 종합 문화 축제로, 연인과 가족은 물론 해외 관광객까지 함께 즐길 수 있는 가을 대표 여행지로 준비됐다.

축제의 메인 무대는 해외 초청 마임 듀엣 ‘구스따뽀 & 허니’가 장식한다.

오는 11월까지 일정으로 매일 진행되고 있는 이들 공연은 마임과 퍼포먼스를 결합한 독창적인 무대로, 유럽마을의 동화 같은 분위기 속에서 관객들에게 특별한 웃음과 감동을 선사한다.

이탈리아마을 ‘피노키오와 다빈치’에서는 베네치아 가면 전시와 체험, 레트로 유럽거리 ‘제페토 골목’이 새롭게 꾸며진다. 미니카, 축음기, 고미술품 전시도 더해져 고전적 매력을 느낄 수 있으며, 주말에는 ‘앤틱 경매 이벤트’가 열려 현장에서 색다른 즐거움을 만날 수 있다.

쁘띠프랑스에서는 세계 오르골 시연과 체험, 앤티크 전시관, 유럽 인형 전시관이 이어진다. 어린왕자 의상 체험, 프랑스 전통놀이, 색칠 체험은 세대를 아우르는 인기 프로그램으로, 아이와 부모가 함께 즐길 수 있는 특별한 추억을 선사한다.

최근 인기 드라마 ‘폭군의 셰프’ 촬영지로 방영되며 관광객들의 발길이 이어지고 있으며, 중국 기능성 화장품 기업 신옌그룹 임직원 약 900명이 단체 방문하는 등 해외 인센티브 투어 목적지로도 주목받고 있다.

행사 관계자는 “올해 레트로 페스타는 단순한 전시가 아니라, 마치 시간 여행을 떠난듯한 감성과 추억을 담아냈다”며 “구스따뽀&허니 공연을 비롯해 베네치아 가면 체험, 세계 오르골 시연, 앤틱 경매 이벤트 등 다채로운 프로그램이 남녀노소 모두에게 잊지못할 가을의 낭만을 선물할 것”이라고 말했다.