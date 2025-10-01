AI 데이터센터 전력 공급 프로젝트 부각 주가 14.9%↑, 연초 대비 263% 상승

[헤럴드경제=문이림 기자] 블룸에너지 주가는 와이오밍주 신규 발전소에 첨단 연료전지를 공급한다는 소식에 급등했다.

30일(현지시간) 미국 증시에서 블룸에너지는 전 거래일 대비 14.9% 오른 84.57달러에 마감했다. 연초 23.27달러 대비 263% 상승했다. 블룸에너지 주가는 지난 22일 86.89달러로 최고가를 기록한 뒤 조정을 받았으나 이날 대규모 인공지능(AI) 데이터센터 전력 공급 프로젝트 소식이 알려지며 반등했다.

발전소는 블룸에너지의 고체산화물연료전지(SOFC) 기술을 기반으로 와이오밍주 라라미카운티에 건설된다. 분산형 비하인드미터 방식으로 설계돼 1.8기가와트(GW) 규모 AI 데이터센터에 24시간 안정적인 전력을 공급할 예정이다. 미국 환경품질관리국(EQD)의 승인을 거쳐 2026년 착공이 가능하다.

크리스토퍼 덴드리노스 RBC캐피털 애널리스트는 “이번 프로젝트가 데이터센터용 분산형 발전 시장에서 새로운 성장 기회를 열 것”이라고 평가했다.

대규모 그래픽처리장치(GPU)를 운영하는 하이퍼스케일러들은 기존 전력망 의존도를 낮추고 빠른 구축이 가능한 분산형 발전 도입을 확대하고 있다.

덴드리노스 애널리스트는 “블룸에너지의 연료전지는 빠른 설치와 높은 신뢰성, 낮은 배출량 측면에서 전통 전력망보다 우위에 있다”며 “AI 산업 확대로 인한 전력 인프라 패러다임 전환의 중심에 설 것”이라고 전망했다. 기존 송전망 의존도를 낮추고 3개월 내 설치가 가능한 분산형 발전이 블룸에너지의 경쟁력을 부각시킨다는 평가다.