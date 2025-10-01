피지관광청·피지항공 특별초청 “럭셔리 프리미엄·허니문 목적지”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국 여행사 시찰 및 상품개척단이 남태평양의 보석으로 불리는 피지를 둘러보고 한국-피지 양국 업계 간 성공적인 네트워킹을 이룸에 따라, 향후 한국내 피지 관광붐이 본격화할 국면이 올 것으로 기대된다.

피지관광청 본청과 피지항공은 지난 9월 10일부터 16일까지 7일간 진행된 코로나19 이후 첫 공식 팸투어를 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다.

이번 팸투어에는 한국을 대표하는 프리미엄 여행사인 하나투어 제우스팀, 한진관광 대양주 상품운영팀, 그리고 섬지역 신혼여행 전문업체 드림아일랜드가 초청됐다.

팸투어단은 인터컨티넨탈 피지 골프 리조트&스파, 토코리키 아일랜드 리조트, 리쿠리쿠 라군 리조트, 로마니 아일랜드 리조트&스파 등 피지의 다양한 인기 고급 리조트를 둘러보고 현지 문화와 서비스를 체험하며 피지 허니문 시장 가능성을 면밀히 점검했다.

피지는 최근 럭셔리 여행지이자 차세대 허니문 휴양지로 각광받으며, 꾸준히 수요가 증가하고 있는 주목할 만한 지역이다.

특히 최근 허니문 트렌드는 여행 기간이 길어지고, 특별하고 이색적인 목적지를 찾는 경향이 두드러지고 있는데, 이러한 변화가 피지의 독보적인 자연환경과 프라이빗 리조트가 잘 어우러진다는 평가를 받고 있다.

팸투어 참가자들은 피지 특유의 천혜의 자연경관과 프라이빗 리조트, 고품격 서비스, 그리고 따뜻한 현지인의 환대에 깊은 인상을 받았다고 입을 모았다.

특히 리조트에서 제공하는 세심하고 밀착된 맞춤형 케어가 허니문 고객들에게 매우 큰 매력으로 다가올 수 있다고 평가했다.

프라이빗 공간 구성, 아름다운 자연경관, 프리미엄 여행지로서의 인프라 등에 대한 호평이 이어졌다고 피지관광청과 피지항공측은 전했다.

피지항공 한국 GSA 세일즈 총괄 이경선 이사는 “이번 팸투어는 피지가 다시 활성화되는 데 좋은 계기가 될 것”이라면서 “피지는 신혼여행을 계획하는 커플뿐만 아니라, 세상과 떨어져 한국인이 거의 없는 나만의 오롯한 휴식 시간을 갖고 싶어 하는 은퇴자들에게도 자신만의 시간을 보내며 에너지를 충전할 수 있는 최적의 지역이라고 확신한다. 앞으로 지속적인 팸투어와 마케팅 활동을 통해 더 많은 여행사와 소비자에게 피지만의 독보적인 매력을 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.