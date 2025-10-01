서초구 ‘2025 AI 융합 주민 역량강화 교육’ 마쳐... 30일 김덕진 IT커뮤니케이션연구소장 초청 특강 ‘AI가 만든 변화, 내가 준비해야 할 미래’ 개최... 생활 속 생성형 AI 활용부터 사회적 영향까지 전 세대 맞춤형 교육 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 9월 30일 구청 2층 대강당에서 일상 속 인공지능(AI)을 잘 활용할 수 있도록 하는 ‘2025 AI 융합 주민 역량강화 교육’을 개최했다.

주민 180여 명을 대상으로 한 이번 교육은 서초구와 숭실대가 함께 추진하는 지역지능화인재양성사업의 일환으로, 빠르게 변화하는 인공지능 전환(AX)의 시대에 주민들이 직접 체감할 수 있는 활용 능력과 미래 대비 역량 강화를 목표로 마련됐다.

강연자로 나선 김덕진 IT커뮤니케이션연구소장은 ‘AI가 만든 변화, 내가 준비해야 할 미래’를 주제로, ▲생성형 AI의 최신 흐름과 일상 활용법 ▲AI로 인한 사회적 격차와 교육의 중요성 ▲2030년을 준비하는 핵심 역량 등을 다채롭게 소개해 주민들의 큰 호응을 얻었다.

이 자리에는 숭실대 AI융합연구원의 김계영 원장도 참석했다.

강연을 통해 참가자들은 AI를 생활 속에서 활용하는 방법을 ‘아이와 함께 동화 만들기’ 등 흥미로운 사례로 이해하는 시간을 가졌다. 또, 질의응답 시간에는 AI 기술 발전에 따른 직업 변화, 윤리적 활용 문제, 창의력의 재정의 등 주민들의 다양한 질문이 쏟아지며 열띤 분위기가 이어졌다.

서초구는 이번 교육을 계기로 AI에 대한 주민들의 관심과 이해가 크게 높아질 것으로 기대하고 있다.

아울러 숭실대와 협력해 다양한 AI 교육 기회를 확대해 나감으로써 주민 모두가 디지털 전환 시대를 주도적으로 준비할 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

함께 강연에 참석한 전성수 서초구청장은 “이번 교육은 주민들이 AI를 단순히 도구로서가 아닌, 삶과 일에 변화를 가져올 중요한 기술로 인식하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 서초구가 AI 교육 선도도시로 자리매김할 수 있도록 다각적인 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.