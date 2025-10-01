[헤럴드경제=민성기 기자] 무려 ‘33반 사이즈‘로 알려진 가수 겸 배우 아이유가 최근 체중 증량에 성공했다고 밝혔다.

30일 아이유의 유튜브 채널엔 “IU TV 지은이 볼살이 제철”이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

아이유는 이 영상에서 팬밋업 행사에 앞서 합주 연습에 나선 가운데 세션들과 친근하게 인사를 나누며 ‘빨간 운동화’ ‘네모의 꿈’ ‘이름’ 등을 차례로 부르며 특유의 러블리 감성을 뽐냈다.

이후 마이크 바로 앞 카메라를 거울처럼 쓰며 옆에 있는 스태프에게 “나 얼굴 좀 좋아지지 않았어? 살쪘어”라고 말했다. 이에 스태프는 “쪄! 좀 쪄”라고 답했다.

아이유는 “조금 찌니까 좀 괜찮은 것 같아 가지고. 촬영 하다가 조금 쪘는데 훨씬 예쁘게 나온다는 거야”라고 말했다. 이내 자기 볼살을 손으로 만지며 귀여움을 어필했다.

이후 노래 ‘이름’을 불렀고, 마이크를 빨간색 마이크로 바꾸며 마이크 상태 등을 점검했다.

이후 아이유는 ‘마쉬멜로우’와 ‘잔소리’를 부르고 “이게 조기교육의 중요성이다. 요즘 곡들을 부를 땐 머릿속이 복잡한데 이 노래들은 그냥 누르면 나온다”고 말했다. 이어 “그때 너무 많이 불렀고 많이 연습했고 많이 혼나서다”라며 “그냥 목소리가 다르다. 10대 때 목소리가 나온다”라고 했다.