[헤럴드경제=민성기 기자] 지난 5월 방송 활동 전면 중단을 선언한 백종원 더본코리아 대표가 대만 방송에서 포착됐다.

백 대표는 지난달 29일(현지시간) 대만 뉴스 채널 TVBS에서 더본코리아 브랜드 본가를 홍보했다. 타이베이 동구의 매장에서 쌈 싸 먹는 법을 시연하며 특제 해산물장을 추천했다. 자신이 특허를 낸 얇게 썬 우삼겹 메뉴도 소개했다.

백종원은 “고객들이 당장은 매장에서 고기를 즐길 수 있지만, 앞으로는 더 편리한 방식으로도 맛을 경험할 수 있게 하겠다”고 밝혔다. 넷플릭스 서바이벌 ‘흑백요리사2’ 복귀 여부와 원산지 허위 표기, 안전 규정 위반, 전 동료 폭로 등과 관련해선 말을 아꼈다.

이번 방문은 글로벌 B2B 소스를 기반으로 한 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 해외 영업의 일환으로, 대만은 세 번째 일정이다.

앞서 백 대표는 태국과 대만, 중국, 미국을 방문해 소스 제품을 직접 알리겠다며 지난 21일 인천국제공항을 통해 출국했다.

더본코리아 측은 “대만 현지 언론사의 취재 요청에 의한 인터뷰 중 한식에 대해 소개한 것으로, 방송에 출연한 것은 아니”라고 밝혔다.

백 대표는 10월 초까지 태국과 캄보디아, 대만 등을 방문한 뒤 11월 중순까지 중국, 미국 순으로 소스 영업을 위한 순방을 이어갈 계획으로 전해졌다.