[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성문화재단이 주관한 ‘달성 100대 피아노’가 지난 27일 사문진 상설야외공연장에서 깊은 감동과 환희를 선사하며 성황리에 마무리됐다.

이날 공연장은 100대 피아노에서 쏟아져 나오는 웅장한 선율과 1만8000명의 관객으로 가득 찼다.

달성 100대 피아노는 1900년 국내 최초 피아노가 사문진 나루터를 통해 들어온 역사적 사실을 문화적으로 풀어낸 행사로, 매년 가을 개최되는 달성군 대표 문화예술 축제다.

문화체육관광부 주관 ‘로컬 100’에 선정된 바 있는 이 축제는 27일 단 하루만 진행됐음에도 많은 관객들이 몰리며 달성군의 문화예술 저력을 다시 한번 입증했다.

특히 기존 돗자리존을 없애고 전 좌석을 의자로 교체해 관객들이 100대 피아노가 만들어내는 장엄한 하모니와 아티스트들의 섬세한 연주에 더욱 집중할 수 있도록 한 점이 큰 호응을 받았다.

이날 무대에는 예술감독 김정원과 피아니스트 김홍기, 서형민, 손정범, 그리고 오디션을 통해 선발된 96명의 피아니스트가 함께했다.

이들은 100대의 피아노가 만들어내는 장엄한 대합주부터 피아노 앙상블의 아름다움, 고전부터 현대까지 아우르는 클래식 음악까지 선보이며 피아노의 무한한 매력을 뽐냈다.

김유원이 지휘하는 달성피아노페스티벌 오케스트라도 다채로운 연주로 무대를 빛냈다.

세계적인 바이올리니스트 신지아, 대한민국 대표 재즈 피아니스트 송영주, 가수 로이킴도 출연해 클래식, 재즈, 대중음악 등 다양한 장르의 음악을 피아노 선율에 녹여내 축제의 예술적 깊이를 더하고 관람객들에게 깊은 감동과 즐거움을 선사했다.

이 밖에도 푸드트럭과 먹거리 부스가 운영됐으며, 본 공연 전에는 달성문화도시사업의 일환으로 ‘가족문화나들이’ 행사가 함께 열려 관객들에게 다채로운 볼거리와 즐길 거리가 제공됐다.

최재훈 달성문화재단 이사장(달성군수)은 “100대의 피아노가 전하는 웅장한 선율이 관객들의 마음에 오래도록 아름다운 울림과 행복한 추억을 선물했기를 바란다”며 “달성군이 명실상부한 문화도시로 도약할 수 있도록 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 말했다.