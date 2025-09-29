민중기 특검팀, 자생한방병원 수사 시작

[헤럴드경제=홍태화 기자] 김건희 여사 관련 의혹 수사를 맡은 민중기 특별검사팀이 윤석열 전 대통령 부부와 유착했다는 의혹을 받는 자생한방병원 관련 수사를 시작했다.

특검팀은 29일 이원모 전 대통령실 인사비서관의 배우자 신모씨를 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 조사했다. 신씨는 자생한방병원 설립자인 신준식 자생의료재단 명예 이사장의 차녀다.

특검팀은 신씨가 대표로 있던 자생바이오 등 관계사를 매개로 100억원 안팎의 비자금이 조성됐다는 의혹을 수사하고 있다.

자생바이오는 2020년부터 약 2년간 신씨의 가족회사인 제이에스디원으로부터 90억원을 장기 대여받았는데, 이후 자생바이오가 청산되면서 제이에스디원은 빌려준 90억원을 회계 장부에서 제거했다. 자생바이오 측은 제이에스디원에 90억원을 상환할 필요가 없어진 셈이다.

특검팀은 총 100억원 안팎의 자금이 신씨 일가의 비자금으로 활용된 게 아닌지 의심하는 것으로 알려졌다.

또 신씨가 모친과 함께 2021년 대선 예비후보였던 윤 전 대통령에게 2000만원을 후원한 점 등을 토대로 일부가 대선자금으로 쓰였을 가능성까지 염두에 두고 자금 흐름을 살피고 있다.

특검팀은 이와 함께 자생한방병원 측이 2022년 3월 윤 전 대통령 당선 직후 대통령직 인수위원회 사무실을 제공한 경위도 들여다보는 것으로 전해졌다. 당시 인수위 인사검증팀이 서울 강남구 논현동의 병원 본사 인근 건물 1층 내 공간을 사무실로 사용한 것으로 알려졌다.

인수위가 임차료를 제대로 지불하지 않았다면 불법 정치자금이나 뇌물 등의 소지가 있지만 자생한방병원 측은 정상적인 임대차 계약에 따른 것이라는 입장인 것으로 전해졌다. 인수위 측과 정식으로 임대차 계약서를 썼고, 통상 시세대로 임대료를 지급받았다는 것이다.

신씨 부부와 윤 전 대통령의 오랜 개인적인 인연도 의혹에 불을 지폈다. 신씨 배우자인 이 전 비서관은 검찰 재직 당시 대표적인 ‘친윤’ 검사로 분류됐고 2022년 대선 당시 윤석열 캠프 법률지원팀에서 일했다. 신씨와 결혼도 윤 전 대통령 소개로 이뤄진 것으로 알려졌다.

특검팀은 이 전 비서관이 작년 4·10 총선에서 국민의힘 예비후보 5명을 제치고 전략 공천을 받는 데 윤 전 대통령 측이 개입했다는 의혹에 대해서도 추궁할 것으로 보인다.

이 전 비서관은 윤석열 정부 출범 때 대통령비서실 인사비서관으로 합류해 일하다가 지난해 4월 총선 당시 서울 강남을에 공천을 신청했다. 하지만 당내 반발로 무산되자 경기 용인갑에 출마했다가 낙선했다.

특검팀은 신씨의 여권법 위반 혐의도 들여다보는 것으로 알려졌다. 신씨는 윤 전 대통령 부부가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석하고자 스페인을 방문할 때 민간인 신분으로 대통령 전용기인 공군 1호기에 탑승했다.

그는 당시 별도 직책이 없었는데도 ‘기타 수행원’ 신분으로 관용 여권을 발급받고 대통령실 관계자들과 사전 답사도 다녀온 것으로 밝혀져 ‘비선’ 논란이 일었다.

여권법 시행령 7조에 따르면 관용 여권은 공무원이나 공공기관 임직원, 공무 수행을 위해 특별히 필요가 있다고 외교부 장관이 인정하는 사람 등에 한해 발급된다.

특검팀은 신씨가 관용 여권을 발급받은 경위와 누구의 요청 또는 허락을 받고 대통령 전용기에 탑승했는지 등을 확인하려 지난 7월 외교부로부터 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌다.