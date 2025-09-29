[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인 LKB평산이 송명섭(50·사법연수원 35기) 전 부장검사를 영입했다. 식품·의약 범죄와 금융 분야에 강점을 가진 전문가로 평가받는다.

29일 법조계에 따르면 송 전 부장검사는 이달부터 법무법인 LKB평산 대표변호사로 합류했다. 송 전 부장검사는 서울 상문고와 서울대 경제학부를 졸업하과 2006년 부산지검 검사로 임관했다. 대전지검 천안지청, 인천지검, 서울중앙지검, 광주지검 등 주요 일선 검찰청에서 두루 근무했다. 2022년 수원지검 안산지청 공판부장을 거쳤다.

2023년 서울서부지검 식품의약범죄조사부장을 역임했으며, 지난해 6월부터 올해 8월까지 금융정보분석원(FIU)에서 심사분석 업무를 총괄했다. 지난 8월 19년 6개월의 검사 생활을 마무리하며 명예퇴직했다.

송 전 부장검사는 금융·경제범죄와 식품·의약범죄 전문가다. 금융위원회에 평검사로 2년, 부장검사로 1년, 총 3년을 파견 근무했다. 금융정책 및 감독 총괄 행정기관의 조사와 제재 절차를 두루 경험했다.

지난 2016년 8월부터 2018년 7월까지 금융위원회 자본시장조사단 조사담당관(파견 검사)으로 근무하면서 굵직한 증권범죄 사건들을 처리했다. 유명 제약 상장사와 홈쇼핑 업체 직원들의 조직적인 미공개중요정보이용 사건, 대기업 계열 증권사 직원들의 유령주식 착오배당 및 매각 등 사기적부정거래 사건, 상장사 소유주들의 허위공시와 회사자금 횡령 사건, 대기업 오너들의 미공개중요정보이용 사건 등 사회적으로 큰 파장이 있었던 자본시장 불공정거래 범죄 사건 다수를 맡았다.

금융위 자본시장조사심의위원회 당연직 위원으로서 금융위와 금융감독원에서 조사한 자본시장 불공정거래 사건들의 행정제재, 수사기관 고발 여부 등 안건에 대한 심의에도 참여했다.

지난 2024년 6월부터 지난 8월까지 FIU 심사분석실장으로 근무했다. FIU는 금융기관을 이용한 범죄자금 세탁과 외화 불법유출을 방지하는 금융위 산하 조직이다. 금융기관과 가상자산거래소 등에서 보고한 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR)를 분석해 검찰, 경찰, 국세청, 관세청 등 법집행기관에 범죄수사 및 징세 정보를 제공하는 업무였다.

FIU 자금세탁방지 제재심 당연직 위원으로서 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)상 자금세탁방지 의무를 해태한 금융기관, 가상자산업자, 카지노 등에 대한 제재 심의에도 참여했다.

지난 2023년 9월부터 2024년 6월까지 서울서부지검 식품의약범죄조사부장으로 근무했다. 서울서부지검은 식품의약안전 중점검찰청으로 전국 유일의 식품의약 전문 수사부서인 식품의약범죄조사부가 설치돼 있다. 유명 제약 상장사 및 병원의 의약 리베이트 수수 사건, 유명 관절전문병원 대리수술 참여 사건, 무허가 줄기세포 치료제 제조 및 투여 사건, 상급종합병원 마약류 의약품 대리수령 사건 등 다수의 중요 의료법, 약사법 위반 사건을 수사하고 처리했다.

식품의약품안전처(식약처) 위해사범중앙조사단, 서울시 민생사법경찰단에서 수사한 사건들에 대한 수사지휘, 송치 및 종국처리 등을 통해 식품의약 분야 특별사법경찰관서와 유기적인 수사 공조, 협업도 진행했다.