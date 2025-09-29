이 대통령, 추석 연휴 앞두고 의료진 찾아

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이재명 대통령은 29일 “최근 2∼3년간 일종의 의료대란 과정에서 여러분도 마음고생, 몸고생이 너무 많았다”고 말했다.

이 대통령은 이날 추석 연휴를 앞두고 국립중앙의료원에서 연 현장 의료진과의 간담회에서 “우리 국민의 의료에 대한 신뢰도가 매우 높고, 여러분의 역할도 매우 크다”며 이같이 밝혔다.

이어 “지금도 완전히 해결된 것은 아닌 것 같은데, 그래도 많은 것들이 정상으로 돌아오고 있는 것 같아서 다행스럽게 생각한다”며 “‘응급실 뺑뺑이’(응급실 미수용)라는 현상이 (지금) 어떤지는 잘 모르겠는데, 제가 체감하기로는 항의나 제보 등이 많이 줄어든 것으로 봐서 조금 개선된 것 같다”고 덧붙였다.

또 “대한민국은 공공의료 비중이 병실 등 여러 기준으로 매우 부족한 나라에 속하는데, 한편으로 의료보장 체계는 전 세계에서 으뜸으로 쳐 국민이 느끼는 의료 혜택은 상당히 크다”며 “어려운 환경 속에서도 국민 의료보장 수준이 높은 건 의료인들의 헌신과 희생이 기반이 됐다는 얘기도 타당성이 있다”고 말했다.

다만 “그런 구조적인 문제도 해결돼야겠지만 지금 당장은 공공의료를 확충하고 지역의료, 필수 의료의 부족한 부분을 채우는 게 중요하다”고 강조했다.

이어진 비공개 간담회에서 서길준 국립중앙의료원장은 응급실 미수용 문제의 해법으로 중증 필수의료 네트워크 및 광역응급의료상황실의 강화와 인공지능을 활용한 응급의료자원 배분·수용 시스템 강화, 응급환자 미수용 관리 시스템 구축 등을 언급했다고 강유정 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.

의료인들은 전공의 사직 사태 이후의 지방 인력난, 보수 격차로 인한 충원 애로사항, 간호인력 정원 부족 등의 고충을 전달했다.

이에 이 대통령은 코로나 시기 공공의료원에서 발생한 손실, 정부의 지원 규모 및 방안 등을 세세히 물으며 보건복지부 장관에게 대안을 마련할 것을 지시했다. 의료용 헬기 보급·운영과 관련해 권역별 소규모 운영 대신 국토 중간에 집중해 통합 운영하는 방안에 대한 현장 의견을 묻기도 했다.