정성호 장관, 임은정에 서신 경고

“본연의 임무에 충실할 것” 강조

정성호 법무부 장관이 28일 국회 본회의장에서 전날 본회의에 상정된 국회법 개정안에 대한 필리버스터(무제한 토론) 종료를 위한 무기명 투표가 진행되는 동안 더불어민주당 양부남 의원과 대화하다 이마를 만지고 있다. [연합]
[헤럴드경제=홍태화 기자] 정성호 법무부 장관은 29일 임은정 서울동부지검장에게 정치적으로 해석될 수 있는 언행에 유의하라고 지시했다.

법무부는 이날 공지를 통해 정 장관이 임 지검장에게 서신을 발송했다며 이같이 밝혔다.

법무부는 정 장관이 임 지검장에게 “고위공직자로서 정치적으로 해석될 수 있는 개인적 의견을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하거나 공개적으로 발언하는 것은 그 자체로 바람직하지 않고, 앞으로 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 의심을 불러올 수 있는 언행에 유의하고, 일선 검찰청 검사장으로서 모범을 보이고 본연의 임무에 충실할 것”을 당부했다고 전했다.

이어 법무부는 “(임 지검장은) 부적절한 발언을 해 왔다”며 “법무부 장관은 임은정 검사장에게 언행에 유의하고 본연의 임무에 충실할 것을 지시한 것”이라고 설명했다.

법무부가 거론한 발언은 임 지검장이 국회 공청회에서 검찰 인사를 ‘인사 참사’라고 표현하고 특정 검사를 ‘검찰개혁 5적’이라고 비판한 부분이다.

또 임 지검장이 개인 SNS에 소위 “‘찐윤(진짜 윤석열)’ 검사들을 승진시키며 포장지로 이용된 거 아니냐는 우려의 말을 들었다”라거나 세관 마약수사 외압 의혹 수사와 관련해 “이름만 빌려주고 책임을 뒤집어쓰는 거 아니냐는 우려와 걱정을 많이 듣고 있다”고 올린 내용도 예로 들었다.

아울러 법무부는 “앞으로도 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 대한 오해를 불러올 수 있는 공직자들의 부적절한 언행에 대해서는 엄중하게 조치하겠다”고 지적했다.


