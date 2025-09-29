정성호 장관, 임은정에 서신 경고 “본연의 임무에 충실할 것” 강조

[헤럴드경제=홍태화 기자] 정성호 법무부 장관은 29일 임은정 서울동부지검장에게 정치적으로 해석될 수 있는 언행에 유의하라고 지시했다.

법무부는 이날 공지를 통해 정 장관이 임 지검장에게 서신을 발송했다며 이같이 밝혔다.

법무부는 정 장관이 임 지검장에게 “고위공직자로서 정치적으로 해석될 수 있는 개인적 의견을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하거나 공개적으로 발언하는 것은 그 자체로 바람직하지 않고, 앞으로 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 의심을 불러올 수 있는 언행에 유의하고, 일선 검찰청 검사장으로서 모범을 보이고 본연의 임무에 충실할 것”을 당부했다고 전했다.

이어 법무부는 “(임 지검장은) 부적절한 발언을 해 왔다”며 “법무부 장관은 임은정 검사장에게 언행에 유의하고 본연의 임무에 충실할 것을 지시한 것”이라고 설명했다.

법무부가 거론한 발언은 임 지검장이 국회 공청회에서 검찰 인사를 ‘인사 참사’라고 표현하고 특정 검사를 ‘검찰개혁 5적’이라고 비판한 부분이다.

또 임 지검장이 개인 SNS에 소위 “‘찐윤(진짜 윤석열)’ 검사들을 승진시키며 포장지로 이용된 거 아니냐는 우려의 말을 들었다”라거나 세관 마약수사 외압 의혹 수사와 관련해 “이름만 빌려주고 책임을 뒤집어쓰는 거 아니냐는 우려와 걱정을 많이 듣고 있다”고 올린 내용도 예로 들었다.

아울러 법무부는 “앞으로도 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 대한 오해를 불러올 수 있는 공직자들의 부적절한 언행에 대해서는 엄중하게 조치하겠다”고 지적했다.