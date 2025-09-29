김규하 육참총장, 국방위 회의 참석 “육군 전체가 내란군? 동의 못 해”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 김규하 육군참모총장은 29일 “육군 전체가 내란군이라는 부분에 대해서는 동의할 수 없다”고 말했다.

김 총장은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 더불어민주당 김병주 의원이 12·3 비상계엄 때 장성들이 아무도 막지 못했다고 질책하자 “그 상황을 정확히 모르고 단지 명령에 의해 행동한 인원까지 전부 내란군으로 표현한 것은 적절치 않다고 생각한다”며 이같이 밝혔다.

다만 “장성단에서 아무도 그 부분에 대해 문제를 제기하지 못하고 얘기 못한 것은 정말 부끄럽게 생각한다”며 “계엄에 내란 형태로 참여한 일부 고위직 수뇌부들에게 책임이 있다고 본다”고 설명했다.

12·3 비상계엄이 내란이라고 생각하느냐는 김병주 의원 물음에 강동길 해군참모총장은 “분명히 잘못된 행동이었다”며 “개인적 의견은 내란이 맞다고 생각한다”고 답했다. 손석락 공군참모총장과 주일석 해병대사령관도 “다른 총장들과 (생각이) 동일하다”고 말했다.