“주식 익스포저 확대, 자본적적성 약화 요인”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국제 신용평가사 S&P 글로벌신용평가는 29일 자본규제 완화가 국내 은행의 자본 적정성 약화로 이어질 수 있다고 지적했다.

S&P는 이날 최근 금융당국이 은행권의 부동산 쏠림 완화를 위해 자본규제 합리화를 추진해 생산적 분야로 자금이 공급되도록 유도하기로 한 데 대해 이같이 밝혔다.

당국은 은행권 관련 정책은 원칙적으로 기존에 400%를 적용하던 주식 위험가중치는 250%로 낮추고, 부동산 쏠림 완화를 위해 신규 주택담보대출 취급분부터 위험가중치 하한을 15%에서 20%로 상향하는 조치를 발표했다.

S&P는 “은행들이 규제자본 비율을 현 수준으로 유지하면서 주식 및 펀드 익스포저(위험노출액)를 확대할 수 있을 것”이라며 “우리는 자체적인 자본모형 방법론과 위험가중치를 기반으로 은행의 자본 적정성을 평가하는데, 우리의 평가 기준으로는 이런 익스포저 확대가 은행의 자본 적정성 약화 요인”이라고 지적했다.

S&P의 평가 방식에 따르면 은행권의 주식 및 펀드 보유 금액이 10% 늘어났을 때 주요 은행들의 평균 위험조정자본 비율은 지난해 말 약 8.45%보다 15bp(1bp=0.01%포인트) 하락한다.

특히 “주요 은행들이 주식 및 펀드 투자를 2배로 확대한다면 평균 위험조정자본 비율은 7.3%까지 하락할 수 있고, 일부는 등급 하향 압력에 직면할 수 있다”고 내다봤다. S&P가 적정 수준으로 보는 자본 및 수익성 하단은 7%다.