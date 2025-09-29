국립중앙의료원 응급의료 현장 방문 “추석 연휴 맞아 응급의료 상황 듣겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 29일 “지금 당장은 공공의료를 확충하고, 지역의료, 필수의료의 부족한 부분들을 채우는 게 중요할 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 이날 서울 중구 국립중앙의료원에서 개최된 응급의료 현장 간담회에서 “대한민국은 공공의료 비중이 병실 기준 등등 여러 가지 기준으로 매우 부족한 나라에 속하고 있는데, 또 한편으로는 의료 보장 체제는 전 세계에서 아주 으뜸으로 쳐지고 있어서 우리 국민들이 의료 혜택은 상당히 큰 것 같다”며 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 “그 어려운 환경 속에서 국민들의 의료 보장 수준이 높은 것은 우리 의료인들의 헌신과 희생이 사실은 상당히 기반이 됐다는 얘기도 타당성이 있어 보인다”며 “그런 구조적인 문제도 해결해야 된다”고도 했다. 다만 공공의료가 부족한 만큼 충원이 우선돼야 한다는 취지다.

이 대통령은 이날 전공의 갈등을 겪은 모든 의료인에게 위로를 전하기도 했다. 이 대통령은 “우리 국민들의 의료에 대한 신뢰도나 이런 것들은 매우 높고 또 여러분의 역할도 매우 크다”면서 “최근 2~3년 정도 사이에 일종의 의료대란, 그런 과정에서 여러분도 마음고생, 몸고생이 너무 많았다”고 했다.

계속해서 이 대통령은 “지금도 상황이 다 완전히 해결된 것은 아닌 것 같은데, 그래도 많은 것들이 정상으로 돌아오고 있는 것 같아서 다행스럽게 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 최근 의료 상황을 두고 “요즘은 응급실 뺑뺑이라고 하는 현상이 어떤지는 잘 모르겠지만, 제가 체감하기로는 저한테 항의나 제보 이런 것들이 많이 줄어든 걸로 봐선 상황이 조금 개선된 것 같기는 하다”며 “상황이 어떤지 이따가 한번 들어 보겠다”고 했다.

이어 이 대통령은 “일단은 이번 추석 연휴를 맞이해 응급의료 상황이 어떤지 여러분의 의견도 한번 들어보고 싶다”면서 “현장에서 고생하시는 여러분, 특히 공공의료에 종사하시는 여러분, 정말로 고생이 많으신데, 국민의 의료를 책임지는 사람으로서 매우 감사하게 생각한다. 고맙다”고 했다.

이날 국립중앙의료원은 공공의료의 현황, 역할과 현장 과제 등 업무보고를 진행했다. 정부에선 정은경 보건복지부 장관, 정통령 공공보건정책관이, 대통령실에선 문진영 사회수석 등이 참석했다.