‘케미 D-FREE PUV 클리어 1.74’… “한층 얇으면서도 더 선명”

안경렌즈 회사 케미렌즈가 왜곡현상을 없애고 자외선(UV)도 차단해주는 안경렌즈를 새로 선보였다.

신제품 ‘케미 D-FREE PUV 클리어 1.74’(사진)는 고도 근시자의 불편해소에 초점이 맞춰졌다. 자사 기존 ‘케미 퍼펙트 UV 디프리’에 한층 더 맑고 깨끗한 기능을 탑재해 기능이 향상됐다.

전면과 후면의 양면복합 비구면 설계가 적용된 게 특징이다. 양면 비구면 설계는 안경렌즈로부터 들어오는 빛을 망막 상에 하나의 점으로 정교하게 결상되게 한다. 이를 통해 렌즈 주변부에서 발생하던 왜곡과 흐림 현상이 크게 줄어 실제 물체 그대로의 시야를 제공한다고 회사 측은 설명했다.

케미렌즈는 “고도 근시자들은 두텁고 무거운 안경렌즈로 불편을 겪는다. 또 높은 도수의 안경은 낮은 도수보다 두껍고 무거워 불편함을 호소하는 경우도 적지 않다”며 “눈도 작아 보여 불만과 스트레스를 받고 있는데 착안해 개발됐다”고 전했다.

주변부 왜곡을 없애(Distortion Free) 울렁거림 감소효과도 기대할 수 있다고 했다. 고도수 사용자도 얇고 가벼운 착용감을 유지할 수 있게 설계됐다. 굴절률 1.74의 고굴절 소재를 사용해 두께와 무게를 줄여 장시간 착용해도 피로감이 적다고 덧붙였다.

이밖에 신소재로 개발돼 UV를 최고 파장대 400㎚(나노미터)에서 99%이상, 블루라이트 영역대인 380~500㎚에서 34%이상 차단하는 퍼펙트 UV(PUV) 기능도 갖췄다. 따라서 렌즈가 맑고 투명해져 더욱 높은 투과율을 나타내 시야 선명도를 높여준다고 했다.

회사 관계자는 “고도수 사용자부터 일상 착용자까지 폭넓은 고객만족을 목표로 개발됐다. 광학 성능과 착용 편의성을 동시에 높이는 제품들을 계속 선보이겠다”고 했다.