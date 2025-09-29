지난해 11월 9일 추첨 분 인천 남동구 구월로 ‘하나복권’서 자동 구매

[헤럴드경제=한지숙 기자] 30억원 규모의 로또 1등 당첨금이 아직 주인을 찾지 못한 것으로 전해졌다.

29일 복권수탁사업자 동행복권에 따르면 지난해 11월 9일 추첨한 제1145회 로또에서 1등 당첨자 9명 중 1명이 아직 당첨금을 수령하지 않았다.

당첨금은 30억 5163만원으로, 당첨자가 다음달 10일까지 찾아가지 않으면 모두 복권 기금에 귀속돼 공익사업에 쓰인다.

로또 당첨금의 지급 기한은 추첨일로부터 1년이다. 이후에는 당첨금은 소멸되며 개인에게 지급되지 않는다. 이후 복권기금으로 귀속돼 저소득층 주거 지원, 장학사업, 문화재 보호 등 다양한 공익사업에 활용된다.

해당 당첨 복권은 인천 남동구 구월로의 ‘하나복권’ 판매점에서 자동으로 구매됐다. 당첨번호는 ‘2, 11, 31, 33, 37, 44’다. 같은 회차의 2등 당첨금 약 7265만 원도 아직 미수령 상태다. 해당 복권은 경북에서 판매됐다.

로또 당첨금이 지급되지 않아 복권기금으로 귀속되는 건 흔한 일이다. 최근 5년간(2020~2024년) 지급되지 않은 로또 당첨금은 3076만건, 2283억원에 달한다. 5등(당첨금 5000원) 당첨금을 찾아가지 않는 경우가 가장 많으며, 5등 당첨금 미수령 금액은 총 1507억원이다.