2040 여성 고객 접점 확대 등 캐롯 인수 메시지 담은 캠페인 전개

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화손해보험은 새 브랜드 전속모델로 배우 고윤정을 선정하고 다양한 브랜드 캠페인 활동에 나선다고 29일 밝혔다.

새 전속 모델로 발탁된 배우 고윤정은 ▷언젠가는 슬기로울 전공의생활 ▷무빙 ▷환혼: 빛과 그림자 ▷헌트 ▷이 사랑 통역 되나요?(공개 예정) 등 다양한 작품 활동을 통해 인상적인 연기를 선보이며 주목받고 있다.

한화손보는 배우로 꾸준히 도전해 오며 자신만의 입지를 구축해 온 고윤정의 행보가 고객 웰니스를 위해 끊임없이 진화하는 한화손보의 기업 철학과 부합한다고 보고 브랜드 모델로 선정했다고 설명했다.

더불어 고윤정은 한화손보와 합병 예정인 캐롯손보의 브랜드 모델로 활동한 바 있어, 캐롯이 보유한 디지털 혁신 역량을 한화손보로 통합한다는 메시지도 담고 있다.

한화손보는 고윤정과 함께 브랜드 비전인 ‘여성 웰니스 리딩 파트너’ 위상을 더욱 공고히 하고, 2040 여성 고객과의 접점을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

고윤정이 함께하는 첫 광고 캠페인은 내달 1일 공개된다. 광고는 캐롯손보 인수합병을 맞아 여성을 가장 잘 아는 한화손보와 캐롯의 디지털 기술력이 결합해, 더욱 강화된 여성 웰니스 리딩 파트너로 거듭난다는 내용을 담고 있다.

한화손보 관계자는 “캐롯과 하나가 된 한화손보가 고윤정과 함께 새로운 출발을 알리게 됐다”며 “앞으로 다양한 온오프라인 채널을 통해 브랜드 캠페인을 확산하고, 여성 웰니스 리딩 파트너로서 이미지를 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.