트럼프 대통령 “기업 실적보고 분기별로 바꿔야” 주장에 미 SEC “신속히 처리...유연성 있어”

[헤럴드경제=도현정 기자]폴 앳킨스 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장이 상장기업의 실적보고를 현행 분기별에서 반기별로 바꿔야 한다는 트럼프 미국 대통령의 주장에 대해 “신속히 처리하고 있다((fast-tracking)”고 밝혔다.

28일(현지시간) 앳킨스 위원장은 파이낸셜타임즈(FT) 기고를 통해 “기업들에 현행 분기별 실적 보고 체제에 얽매이지 않고 반기별로 보고할 수 있는 선택권을 주는 트럼프 대통령의 제안을 신속히 처리하고 있다”고 전했다.

그는 “정부는 기업이 번창하는 것을 허용하면서 투자자를 보호하는 데 필요한 최소한의 효과적인 규제만 제공해야 한다”며 이 같이 말했다. 그는 반기별 실적보고 체계가 전혀 새로운 개념이 아니고, 지금도 분기별이 아닌 반기별 실적보고로 예외를 인정하는 유연성이 있다고 덧붙였다.

미국에 상장된 외국 기업은 반기별 실적 보고 의무가 적용되지만 그럼에도 일부 기업은 분기별 실적 보고를 하고 있다는 것이다. 2014년 반기별 실적 보고 체계로 복귀한 영국에서도 일부 대기업이 여전히 분기별 실적 보고를 선택하고 있다고 전했다.

앳킨스 위원장은 “이제 SEC가 개입을 중단하고 시장이 기업의 업종, 규모, 투자자 기대 등을 바탕으로 최적의 실적 보고 주기를 결정하도록 허용해야 할 때”라고 기고를 통해 말했다. 그는 “의무적인 분기별 실적 보고는 우리 자본 시장의 역동성을 특징짓는 주춧돌이 결코 아니다”라며 “반기별 실적 보고 선택지를 부여하는 것은 투명성 후퇴가 아니라 오히려 귄위적인 규제 명령보다 기업과 투자자의 이익을 우선시하는 시장 주도적 공시 관행에 초점을 맞추는 것”이라 설명했다.

미국은 1970년부터 상장 기업들에 분기별로 실적을 보고하도록 규정해왔다. 이를 두고 지난 15일 트럼프 대통령이 사회관계망(SNS) 트루스소셜에 “SEC의 승인이 필요하지만, 기업들은 더 이상 분기별 (실적) 보고를 강요받지 않고 반기별로 보고해야 한다”고 게시했다. 트럼프 대통령은 “이는 비용을 절약할 뿐 아니라, 경영인들이 회사 운영에 더 잘 집중할 수 있게 해줄 것”이라며 “중국은 50년에서 100년의 관점으로 기업을 운영하는 반면, 우리 회사들은 분기별로 운영한다는 말을 들어본 적 있는가. 바람직하지 않다”고 주장했다.

이에 대해 일부 투자자 옹호 단체들은 기업의 투명성을 훼손하고 소규모 투자자에게 피해를 주며 미국 자본 시장의 효율성을 약화할 위험이 있다고 반발했다. 앳킨스 위원장은 이 같은 비판을 염두에 둔 듯, 투명성 후퇴가 아니라는 점을 강조했다.