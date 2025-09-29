김윤덕 국토부장관 취임 30일 필요시 규제지역 추가 지정 사견 전제로 보유세 강화 의견 밝혀 서울시와 합리적으로 조정할 것

시장상황을 매우 심각하게 바라보고 있다. 이번 정부는 부동산 투기에 대해선 강력하게 의지를 가지고 필요한 제도적 수단을 강구하겠다. 취임 30일을 맞은 김윤덕 국토교통부 장관

[헤럴드경제=홍승희 기자] 김윤덕 국토부장관은 최근 서울 전역으로 아파트값 오름세가 확대되는 데 대해 “추가 대책으로 토지거래허가구역(토허구역)이나 규제지역 확대, 그리고 세제 강화도 모두 포함해 열어놓고 있다”고 밝혔다. 다만 26차례의 부동산대책을 냈던 문재인 전 정부를 언급하며 “단발적 대책보단 관계 부처와 협의해 종합 대책을 발표하며 대응해나가는 게 이번 정부의 입장”이라고 강조했다. 보유세를 강화해야 한다는 사견을 밝히기도 했다.

토허구역·규제지역 등 추가 대책 열려있어…세제개편도 필요하면 해야

취임 30일째를 맞은 김 장관은 29일 세종에서 기자간담회를 갖고 9·7대책 발표에도 서울 아파트 가격이 상승하고 있는 것을 두고 “시장상황을 매우 심각하게 바라보고 있다고 강조해서 말씀드린다”며 “추가 대책이 필요하다고 판단되면 해야 하는 건 당연하고, 토허구역이나 규제지역 및 금융문제 등을 종합적으로 검토해 관계부처와 협력해 진행할 것”이라고 밝혔다.

서울 아파트 가격은 정부의 공급대책 발표에도 계속 오름세를 이어가고 있다. 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난 22일 서울 아파트 매매가격은 0.12%에서 0.19%로 뛰며 34주 연속 오름세를 이어갔다. 특히 공급 대책 발표 이후에도 상승세는 9월 3일 0.09%, 15일 0.12%, 22일 0.19%로 매주 상승폭이 오히려 가팔라졌다.

김 장관은 “추석 전에도 대응이 필요한 거 아니냐는 의견도 (내부에서) 있었다”며 “전전 정부(문재인 정부)가 단발적 대응을 발 빠르게 했지만 효과를 보지 못했다. 발 빠른 대응을 하지 않겠다는 건 아니지만 큰 틀의 입장은 종합대책을 기본으로 가겠다는 생각”이라고 언급했다.

그는 보유세 조정이나 공시가격 현실화 등 세제 개편에 대해서도 “국토부 장관이 세제 문제에 대해 거론하는 건 맞지 않다고 생각한다”면서도 “필요하다면 해야 한다고 생각한다”고 강조했다.

특히 보유세를 강화해야 한다는 사견을 밝혔다. 그는 “장관 김윤덕이 아닌 인간 김윤덕의 생각”이라며 “개인의 보유세는 늘리는 방향으로 가는 게 좋겠다는 게 개인적인 생각”이라고 말했다.

김 장관은 9·7 공급확대안을 통해 국토부가 토허구역 선정을 할 수 있도록 권한을 확대한 게 부적정한 ‘공포 마케팅’이라는 비판에 대해선 “부적정하다는 표현은 수용하기 어렵다”며 “부동산 투기에 대해 정부가 동원가능한 모든 수단을 가지고 강력하게 대응하고자 하는 의지를 보여준 것”이라고 말했다.

아울러 노후청사, 유휴부지 등 서울 도심 지역에 주택을 공급하는 안에 대해 시장의 불신이 이어지고 있는 데 대해 “과거 정부에서 그 문제(유휴부지 공급)에 대해 실패한 걸 너무나 잘 알고 있다”면서도 “아파트라는 게 밀고 금방 지어서 물건 만들 듯이 할 수 있는 부분이 아니기 때문에 과거의 정책 실패 이유를 분석해서 특별법을 제정하는 게 이번 대책의 가장 큰 차이점”이라고 말했다.

공공주택을 한국토지주택공사(LH)가 전적으로 시행하는 안을 두고 ‘LH 적자’ 지적이 이어지자 “LH가 민간에게 매각한 토지대금이 상당히 들어올 여유가 있다”고 답했다. 이에 대규모 채권을 발행하지 않고서도 재정을 감당할 측면이 존재한다고 부연했다. 단 “아파트가 공급되고 5년 후가 되면 또 다시 감당해야 할 예산이나 재정이 늘어날 것으로 예상돼 숙제는 여전히 남아있다고 본다”고 말했다.

그러면서 “LH가 그간 ‘땅 장사’를 했다는 오명이 있다고 본다”며 “하지만 그 모든 걸 LH에게 책임을 지우는 것도 옳지 않으며, LH가 주거복지 영역에서 감당해 온 역할을 봐줘야 한다”고 당부했다.

서울시와 마찰 없어…가덕도 연말에 본격 추진

오세훈 서울시장이 이날 민간 재건축·재개발 사업 간소화를 통해 한강벨트에 20만 가구 가까이 공급하는 ‘신속통합기획 2.0 추진계획’을 발표하는 등 서울시와 정부의 공급대책이 ‘엇박자’를 낸다는 지적에 대해선 “국토부와 서울시는 다른 기관”이라며 “특별히 갈등과 마찰이 있었다고 보고받지 않았다. 서로 합리적으로 조정하고 대화가 잘 되고 있다”고 강조했다. 이어 “서울시장과 부동산 문제에 대해 함께 노력을 해야겠다는 인식은 같이 하고 있다고 생각한다”고 밝혔다.

이어 정비사업 업계에서 논란이 되고 있는 재건축초과이익환수(재초환) 폐지에 대해서는 “법적으로 국회에서 논의중이기 때문에 국토부는 논의를 지켜보고 결과를 보는 게 우선이지 않을까 생각한다”고 답을 갈음했다.

최근 지방의 ‘악성 미분양’ 문제가 이어지는 데 대해선 지방 사회간접자본(SOC) 성능 개선사업을 꺼내들었다. 김 장관은 “SOC 뉴딜사업처럼 지방업체에서 참여할 수 있는 SOC 사업을 활성화시켜 지방경제 활성화에 도움이 되도록 하겠다”고 했다.

좌초 우려가 나오는 가덕도신공항 문제에 대해선 연말까진 공사기간(공기) 등을 가닥잡고 추진하겠다고 약속했다. 그는 “가덕도 신공항이 중단되는 거 아니냐는 의문을 가질 필요가 전혀 없다”며 “현재 다양한 의견을 듣고 청취하는 과정에서에서 연말에 본격적으로 될 수 있도록 타임스케줄을 가지고 있다”고 했다.

한편 김 장관은 이날 취임 30일째를 맞아 “국토부의 의사 결정이 우리 국민들에게 매우 구체적으로 영향을 미치고 직접 연결돼 있다는 점에서 긴장된다”며 “‘너무 더워도, 너무 추워도 다 내 문제인 거 같아 걱정이 많다’는 고(故) 노무현 전 대통령의 말씀이 제일 생각난다”고 소회를 밝히기도 했다.