지산센터용지 등 5필지…3.3㎡당 636만원

인천 계양산업단지가 29일 산업시설용지 2차 분양공고를 내고 분양절차에 들어갔다.

계양산단은 인천 계양구 병방동 255-2번지 일원 24만3000㎡ 부지에 조성된다. 수도권 제1순환고속도로 계양IC와 인접해 교통 접근성이 뛰어나다. 현재 공정률은 62%, 2026년 12월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.

2차 분양 대상은 산업용지 5필지(1만9859㎡)로 ▷지식산업센터 2필지 ▷전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 ▷자동차 및 트레일러 제조업 ▷자동차 수리업 등 업종별 총 5필지가 공급된다. 분양가는 3.3㎡당 636만원(㎡당 192만5254원).

지난해 진행된 1차 분양에서는 평균경쟁률 7.9대 1로 23필지(약 10만㎡) 전량이 조기 완판됐다. 계양산단은 차세대 산단 구현을 목표로 설계단계부터 인공지능전환(AX)·무탄소전환(GX)·청년친화전환(YX) 도입을 추진하고 있다.

조성 주체인 한국산업단지공단과 계양구청은 AI를 활용한 스마트안전솔루션을 구축해 조성공사 현장을 관리하고 있다. 산단에도는 스마트 CCTV, 버스 도착정보 안내시스템 등 스마트 인프라가 구축될 예정이다.

공단 측은 “지붕형 태양광 의무화를 반영해 전체 전력사용량의 20%를 자체 발전으로 충당, 저탄소 산단 모델을 실현한다”며 “입주하는 기업은 공장 지붕에 태양광패널을 설치해야 한다. 신재생에너지 확대 및 이산화탄소 배출저감에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다”고 했다.

이밖에 맨발 걷기길, 쿨링포그, 도시숲 등 근로자 친화시설도 함께 조성해 일과 삶이 균형을 이루는 산단으로 개발된다. 2차 분양은 분양공고를 시작으로 10월 21~22일 신청접수, 11월 11~12일 계약체결 순으로 진행된다.