[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 남동구가 인천 최초로 학교급식 예비식을 활용한 기부사업인 ‘희망 찬(饌) 나눔사업’을 추진한다.

29일 구에 따르면 ‘예비식’이란 단체 급식에서 조리 후 배식되지 않고 남은 깨끗한 음식으로, 이미 한 차례 배식됐던 잔반과는 위생적으로 엄연히 다른 개념이다.

그러나 현재 대부분의 예비식은 음식물 쓰레기로 폐기되고 있으며 이 과정에서 상당한 비용이 발생하고 있다.

실제 지난해 기준 남동구 내 학교 잔반 처리 비용은 약 2억7000만원에 달했다.

과거에는 식품위생법 논란으로 예비식 기부가 쉽지 않았다. 그로나 다행히 지난해 8월 식약처가 보관 및 운반 관리 등의 규정을 마련함에 따라 기부의 길이 열렸다.

구는 이를 근거로 인천에서 가장 먼저 구체적인 실행 방안 마련에 나섰다.

사업 방식은 우선 참여 학교가 예비식을 위생적으로 분류·취합해 인계하면 자원봉사자 등의 도움으로 예비식을 종합사회복지관 등 복지 기관에 운반한다.

이후 기관에서는 이를 도시락 형태로 소분해 기초수급자, 한부모 가정, 독거노인 등 취약계층에게 전달하게 된다.

구는 성공적인 사업 추진을 위해 관내 학교와 복지관을 대상으로 참여 및 수요 조사를 실시해 대상을 구체화하고 시범사업을 추진할 계획이다. 소요되는 예산은 전액 후원금으로 충당할 예정이다.

박종효 남동구청장은 “학교급식 기부사업은 단순히 음식을 나누는 것을 넘어 탄소중립과 이웃사랑을 실천하는 의미 있는 정책”이라고 말했다.