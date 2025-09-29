“일본 답방 한 달 만에…셔틀 외교 복원·정착 의미” “부산에서의 회담 개최, 지방 활성화 양국 협력 의지” “관세 협상 의제 아니지만 변화에 대처할 지혜 모을 것” “공통 의제 협의체 구성, 정부 바뀌어도 지속성 기대”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 위성락 국가안보실장은 29일 “한일 정상회담을 마치고 나면 그 결과를 정리해 일정한 합의 형태로 내놓을 준비는 하고 있다”면서 “일본 측과 상의하고 있다”고 밝혔다.

위 실장은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 이시바 시게루 일본 총리의 방한과 정상회담을 이후 조치에 관해 이같이 전했다. 이재명 대통령은 30일 오후 부산을 방문한 이시바 총리와 취임 후 세번째 정상회담한 후 친교 만찬에 나선다.

위 실장은 이번 한일 정상회담 의의와 관련해 “이 대통령의 8월 방일에 대한 일본 총리의 답방이 한 달여 만에 이루어짐으로써 셔틀 외교가 복원·정착됐다는 의미를 갖는다”면서 “우리 신정부 출범 3개월여 만에 한일 정상 간의 상호 방문을 완성해 소통과 협력의 선순환을 공고히 하겠다는 의지가 천명되었다는 의의가 있다”고 설명했다.

위 실장은 또한 “일본 총리가 양자 방한을 계기로 서울 이외의 도시를 방문하는 것은 2004년 7월에 고이즈미 총리가 제주도를 방문해서 노무현 대통령과 정상회담을 가진 이후 21년 만의 일”이라며 “부산에서의 회담 개최는 지방 활성화 관련 양국의 협력 의지를 강조하는 기회가 될 것으로 생각된다”고 했다. 이 대통령은 앞서 지난 8월 한일 정상회담 당시 ‘다음 (한일) 정상회담을 한국의 지방에서 갖자’고 제안한 바 있다.

위 실장은 이어 “이번 회담은 양국 간의 협력을 심화할 뿐만 아니라 협력의 외연도 확장하는 장이 될 것”이라며 “한일 양국 간의 공통 사회 문제인 인구 문제, 또 지방 활성화 등에 관해 논의하고, 서로의 경험을 공유하기 위한 당국 간의 협의체 운영 방안과 AI, 수소 등 미래 산업 협력 확대 방안 등 지난 8월 정상회담에서의 주요 후속 조치를 점검하고 이행을 가속화하는 계기가 될 것”이라고 했다.

계속해서 위 실장은 “아울러서 격변하는 지정학적인 환경과 무역 질서 속에서 유사한 입장을 가진 이웃이자 협력 파트너로서 한일이 함께 고민하고 기여해 나가는 방향으로 논의의 지평을 확대하는 기회도 될 것”이라고 말했다.

이시바 총리의 방한은 형식적으로 ‘실무 방문’이다. 위 실장은 “이번 이시바 총리의 한국 방문의 격은 형식적으로는 실무 방문이지만, 이러한 의의를 고려해 환영 행사나 회담장, 친교 행사 등 요소에서 그 이상의 환대가 될 수 있도록 세심하게 준비했다”고 덧붙였다.

이시바 총리는 10월 초 퇴임 예정이다. 위 실장은 이를 두고 “이시바 총리가 퇴임 이후에도 일본 정계의 중진 의원으로서 계속해서 한일 관계의 발전과 성장을 위해서 적극적인 역할을 계속해 줄 것을 협의하는 자리도 될 것”이라고 했다.

이번 한일 정상회담에선 미국과 협상을 타결한 일본의 상황도 공유될지 주목된다. 위 실장은 관련 질문에 “의제라고 할 순 없겠다”면서도 “일본은 미국과 관세 협상을 타결한 바 있고, 우리는 협의중에 있다. 지난번 정상회담에서도 의제는 아니었습니다만 논의됐고, 일본 측의 경험으로부터 꽤 유용한 조언을 취한 바 있다. 이번에도 그런 차원의 얘기는 있을 수 있겠다”고 설명했다.

이어 위 실장은 “한일 정상회담에서 여러 이슈들이 다뤄질 것이므로 무역질서 얘기도 나올 것이라고 생각한다”면서 “일본이 앞서가고, 우리가 좀 뒤에 가고 있어서 일본의 경험과 생각을 참고할 수 있을 것이다. 함께 이런 여건과 지정학적 변화에 대해 어떻게 대처하는게 적절한지 지혜를 모을 것으로 생각한다”고 덧붙였다.

이시바 총리의 퇴임으로 양국의 공동 의제 협력체 지속성이 약해지는 것 아니냐는 우려에 위 실장은 “이시바 총리와 이 대통령이 논의하고 협의하는 이슈들이 인구소멸, 고령화, 복지문제, 지방 활성화라서, 그 문제는 정권이나, 정권 담당자를 넘어서서, 한일 양측이 공동으로 안고 있는 문제라고 생각한다”며 “그래서 정부가 바뀌더라도 이 문제에 대한 문제의식은 같기 때문에 지속성이 있을 것이라고 기대한다”고 말했다.