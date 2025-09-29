[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구(구청장 장인홍)가 29일 구청 강당에서 전 직원을 대상으로 ‘기본사회 교육’을 실시했다.

이날 교육에는 국정기획위원회 전문위원으로서 현 정부의 국정운영 5개년 계획 수립과 국정과제 발굴에 핵심적인 역할을 한 신영민 박사가 강사로 나서 국정 5개년 계획의 주요 목표와 방향을 설명, 기본사회 개념과 추진 배경, 지자체의 정책 연계 사례를 소개했다.

구는 이번 교육을 통해 직원들이 국정 과제와 지역 정책을 이해하고 구정에 적극 참여하도록 하며, 앞으로 구로형 기본사회 실현을 한층 더 발전시키는 기반으로 삼을 방침이다.

장인홍 구청장은 “오늘 교육을 통해 직원들이 국정 5개년 계획과 기본사회에 대한 이해를 넓혀 모두가 구정의 변화를 이끌어가는 주체가 되길 바란다”며 “구민 모두가 공감하고 참여할 수 있는 기본사회 구현에 최선을 다하겠다”고 말했다.

아울러, 구는 이번 직원교육에 이어 10월 22일 오후 2시 ‘기본이 튼튼한 구로만들기’를 주제로 시민 토론자(패널) 100명과 전문가 토론자(패널) 6명이 함께 구로형 기본사회 구현을 위한 대토론회를 진행할 예정이다.