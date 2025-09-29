[헤럴드경제=양대근 기자] 폭스바겐코리아 공식 딜러 아우토플라츠가 충남 천안 전시장 및 서비스센터를 신규 오픈하며 충청권 네트워크 확장에 박차를 가한다고 29일 밝혔다.

천안 전시장 및 서비스센터는 지난 8월 대전 전시장에 이은 두 번째 충청 지역 거점으로, 아우토플라츠는 서울, 경기 남부, 강원권을 넘어 중부 핵심 권역까지 판매 및 서비스 네트워크를 확장해 전국 단위의 고객 접점을 강화한다는 방침이다.

천안시 서북구에 있는 천안 전시장 및 서비스센터는 한 곳에 조성되어 신차 구매 상담부터 사후관리까지 원스톱 서비스를 제공한다. 총 181평 규모의 전시장과 서비스센터가 함께 구성되어 있어 더욱 넓고 쾌적한 공간에서 아틀라스, 골프, 투아렉 등 폭스바겐의 주요 모델을 편안하게 살펴볼 수 있으며, 고객 라운지를 마련해 내방 고객의 편의를 높였다. ‘

서비스센터에는 동시에 5대의 차량을 정비할 수 있는 최신 워크베이와 폭스바겐 공식 교육을 이수한 전문 테크니션 인력을 배치해 신속하고 믿을 수 있는 서비스를 제공한다.

약 3,000평 규모의 복합단지 내에 자리 잡아 넉넉한 주차 공간을 확보했으며, 단지 내 대형 베이커리 카페와 셀프 세차장 등의 편의시설을 통해 고객들이 대기 시간에도 여유롭고 편안한 시간을 보낼 수 있다.

아우토플라츠 박용필 대표이사는 “충청권은 수도권과 영호남을 잇는 전략적 요충지이자 고객 서비스 경험을 한 단계 끌어올릴 중요한 거점”이라고 설명하며 “앞으로도 폭스바겐만의 차별화된 가치와 변치 않는 품질을 바탕으로 고객의 일상에 스며드는 가치 중심 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.

한편, 아우토플라츠는 송파, 분당, 판교, 안양, 원주, 대전, 천안 등 총 7개 전시장과 안양, 판교, 하남, 원주, 대전, 천안 등 6개 서비스센터를 운영 중이며, 가까운 시일 내 청주 서비스센터를 오픈할 예정이다.