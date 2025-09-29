가파른 내리막서 그대로 추락

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경남 양산 천성산 산길에서 분뇨 수거 차량이 낭떠러지로 굴러 운전자인 70대 남성과 40대인 그 아들이 함께 숨졌다.

아들은 휴일에 아버지 일을 돕다가 변을 당한 것으로 조사됐다.

29일 경남 양산 양산경찰서에 따르면 전날 오전 9시 40분쯤 양산시 호계동 천성산 한 암자에서 상북면 방향 임도를 달리던 4t급 분뇨 수거차가 내리막 길에서 약 70m 아래 낭떠러지로 굴렀다.

사고를 목격한 등산객의 신고로 경찰과 소방 당국이 출동했지만, 운전자 A(75)씨와 함께 차에 타고 있던 B(44)씨가 그 자리에서 숨졌다.

차량 안에 블랙박스는 없었던 것으로 알려졌다.

경찰이 산 암자 방범카메라(CCTV)를 확인한 결과 이들은 사고 직전인 오전 9시 22분쯤 해당 암자에서 차량에 분뇨를 싣고 내려오던 길이었다. 운전자 등은 술을 마신 상태는 아니었다.

경찰 관계자는 “사고가 난 지점이 가파른 내리막에 우측으로 굽는 구간인데, 차량이 그대로 낭떠러지로 구른 것으로 보인다”며 “회사원인 아들은 휴일을 맞아 아버지를 돕기 위해 일을 나선 것으로 확인했다”고 말했다.

경찰은 안전운전 의무 위반 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.