신안산선 사고 구간 도로 임시 개통

[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시는 광명 신안산선 공사 현장 붕괴 사고(’25.4.11.)로 장기간 운행이 중단됐던 친목∙호현마을과 광명을 연결하는 시내버스 노선이 오는 30일 첫차부터 운행 재개된다고 29일 밝혔다.

대상 노선은 도로 통제로 우회 운행하고 있는▷안양 3번 ▷광명 2번▷광명 12번 ▷안산 50번 등 4개 노선으로, 오는 30일 0시부터 사고 현장 주변 광명시 오리로 약 500ｍ 구간에 대한 왕복 2차로가 임시 개통됨에 따른 조치다.

시내버스 운행이 정상 재개되면, 현재 신안산선 시공사인 포스코이앤씨에서 운행 중인 셔틀 차량은 운행이 중단될 예정이다.

안양시는 광명시와 함께 지난 24일 임시도로 개통을 위한 합동 현장 점검을 마쳤으며, 29일 시민 안전을 위해 버스 시험 운행을 진행한다.

시는 사고 주변 도로 통제로 인해 겪고 있는 주민들의 일상생활 불편 해소와 차량 통행·버스 이용객 감소로 위축된 소상공인 매출, 지역경제 회복을 기대하고 있다.

최대호 안양시장은 “사고 구간 임시도로 개통에 맞춰 신속하게 버스노선 정상화를 추진했다”면서 “도로의 전면 개통과 주민 생활 안정, 지역경제 회복을 위해 계속해서 노력을 아끼지 않겠다“고 말했다.

안양시는 신안산선 사고 직후 호현동 친목·호현마을 주민 등의 이동권 확보를 위해 지난 4월 18일부터 5월 25일까지 마을버스 99번을 임시 운행하고, 지난 5월 14일부터는 신안산선 시공사인 포스코이앤씨와 협의해 셔틀 차량을 투입하는 등 주민 불편 해소를 위한 비상 수송 대책을 추진해왔다.