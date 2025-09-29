진아교통(주)·재단 임직원 기부로 1000만 원 규모 장학금 조성

[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표이사 양경석)은 26일, 청소년들이 스스로 가능성을 펼칠 수 있도록 10명의 청소년에게 총 1000만 원의 장학금을 전달했다고 밝혔다.

이번 장학금은 진아교통(주)(대표 정기엽)이 기탁한 500만 원과 재단 자선바자회 수익금, 임직원들이 자발적으로 모은 500만 원을 합쳐 총 1,000만 원 규모의 기부금으로 조성되었으며, 청소년 1인당 100만 원씩 지원됐다.

양경석 성남시청소년청년재단 대표이사는 “가정의 경제적 어려움은 청소년의 정서적·신체적 성장에 큰 위협이 될 수 있다”며, “이러한 청소년들은 가족의 지지가 부족하면 좌절감, 무가치감 등을 경험해 심리적 불안과 또래관계의 어려움에 직면할 가능성이 높다”고 말했다.

지난 1월 양경석 대표이사가 취임한 이후, 취약계층 청소년 지원을 지속적으로 확대해 오고 있으며, 이번 장학금 1,000만 원 및 양경석 대표이사의 기부금 300만원을 포함해 지금까지 총 2,800만 원 규모의 장학금을 마련해 28명의 청소년에게 전달했다.

이번 장학금에는 한부모가정·소년소녀가정 등 경제적 위기에 놓인 청소년이 포함되어 있으며, 재단은 이 장학금이 생계 보호와 정서적 안정을 위한 든든한 디딤돌이 될 수 있도록 앞으로도 적극 지원할 계획이라고 밝혔다.