한일정상 1박2일 셔틀외교 재개 미일 ‘현금 지급’ 동상이몽 여전 美 우선주의·안보 등 논의 가능성 “팁 공유…美 공동대응은 없을 것” 한미 ‘비자 워킹그룹’ 30일 재가동

이재명 대통령이 오는 30일부터 1박 2일간 부산을 방문하는 이시바 시게루 일본 총리를 만난다. 이시바 총리의 방한은 지난달 말 일본 도쿄를 방문한 이 대통령에 대한 셔틀외교 차원으로, 10월 초 퇴임을 앞둔 이시바 총리가 미국과 관세 협상 서명 당시 후일담을 들려줄지 주목된다.

29일 대통령실 관계자는 “양국 정상회담 이후 공동성명 발표는 없다”고 밝혔다. 셔틀외교의 경우 별도로 공동성명이나 선언문을 발표하지 않는 관례에 따라 양국은 정상회담 후 만찬을 나누며 현안 관련 대화에 나설 것으로 보인다. 이 대통령은 취임 직후 캐나다에서 열린 주요7개국(G7) 정상회의 계기 한일 정상회담, 지난 8월 말 일본 도쿄에서 열린 한일 정상회담에 이어 세번째로 이시바 총리를 만난다. 양국은 셔틀외교의 완전한 복원을 재확인하며 새 총리 취임 이후에도 안정적인 한일 관계가 이어질 것이란 공감대를 이룰 전망이다.

양국은 특히 미국 관련 논의를 주요 대화 의제로 삼을 전망이다. 한미일 협력을 비롯한 안보 문제는 물론이고 최근 거세지고 있는 미국 우선주의와 관세 협상 압박 등도 비공식 대화 주제로 논의될 것으로 예상된다. 북한 문제와 한반도 비핵화 의제 또한 대화 테이블에 오를 가능성이 있다.

특히 일본은 이달 초 미국과 수출 관세를 낮추고 5500억달러 규모 대미 투자를 약속하는 양해각서(MOU)에 서명했다. 해당 각서엔 반도체와 철강, 조선 등 9개 분야에 대한 투자가 도널드 트럼프 미국 대통령의 임기 종료 시점과 일치하는 2029년 1월까지 이뤄질 것이라고 적혀 있다. 투자처 또한 트럼프 대통령이 일본과 협의 하에 결정하도록 돼 있다.

다만 이를 두고 일본은 대미 투자 이행방식이 투자, 보증, 대출이라고 주장하는 반면 미국은 5500억달러 전액이 현금으로 지급될 것이란 주장으로 대치하고 있다. ‘트럼프 대통령이 투자처를 선정을 통보하면 일본은 45일 내에 미국이 지정한 계좌에 즉시 사용 가능한 자금을 제공한다’는 조항을 두고 해석이 엇갈리는 것이다.

아직까지 해당 문구와 관련한 세부 내용이 공개되지 않고 있어 이 대통령은 미일 협상 막전막후에 대한 질문을 던질 가능성이 높다. 지난달 말 회담에서도 이 대통령은 미국을 방문하기 전 일본을 들러 이시바 총리에게 대미 협상과 관련한 대화를 나눈 바 있다.

이 대통령은 지난주 유엔 총회 계기 스콧 베선트 미국 재무 장관과 면담을 통해 한국의 외환보유액 상황에 따른 현금 지급의 어려움을 설명한 바 있다. 유엔총회 이전과 이후에도 여러 차례 외신 인터뷰를 통해 우리나라가 미국에 무제한 통화스와프를 요구하는 배경을 언급하기도 했다.

그러나 트럼프 대통령은 바로 직후 ‘선불’을 언급하며 우리나라의 현금 투자를 압박하고 있다. 하워드 러트닉 상무장관은 ‘증액’ 발언까지 내놨다. 상대를 궁지로 몰아가려는 트럼프 대통령의 전형적인 협상 스타일로 분석되지만, 사실상 한미 협상이 장기전에 돌입하면서 이 대통령의 고심은 더욱 커진 상태다.

정치권에서는 이 대통령이 이시바 총리와 대화에서 관세 협상에 대한 마지막 힌트를 얻을 수 있다는 전망이 나온다. 양기호 성공회대 일본학과 교수는 “지금까지 미국과 협상해온 것과 관련해 서로 간 팁을 공유할 것”이라며 “일본 내에서도 미일 합의에 관해 볼멘소리가 많이 나오고 있어 관련 얘기가 나올 것”이라고 말했다.

다만 일본은 이미 미국에 불리한 조건으로 막대한 투자를 약속한 만큼 논의에 한계가 있다는 지적이 따른다. 이원덕 국민대 국제학부 교수는 “분명히 (이시바 총리의) 조언이 있을 수 있다”면서도 “우리 입장에선 말하자면 ‘자기희생적인 결단’(합의)을 한 것이 아닌가. 동병상련 입장에서 논의할 순 있지만, 구체적이고 제대로 된 조언을 들을 수 있을지는 모르겠다”고 짚었다.

양 교수도 “양국이 미국에 공동으로 대응하는 일은 없을 것”이라며 “그렇게 했다가는 오히려 미국의 불만을 사고 불이익만 보게 될 것이다. 일본 쪽에서도 그런 생각은 없을 것”이라고 했다.

한편 미국의 비자 비용 인상과 그에 따른 인력 파견 문제도 한일간 공유될지 주목된다. 한미는 오는 30일(현지시간) 워싱턴 DC에서 대미투자기업의 미국 입국 원활화 및 비자제도 개선 방안 협의를 위한 제1차 한미 워킹그룹 회의를 개최한다.

외교부는 정기홍 재외국민 보호 및 영사 담당 정부대표를 수석대표로 본격적인 비자 협의에 나설 전망이다. 미국 측에서는 케빈 킴 국무부 동아태국 고위관리가 카운터파트(상대 측)으로 참석한다. 문혜현 기자