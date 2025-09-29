- 국가철도공단, 후정해수욕장 인근 부지 휴양시설 조성으로 지역관광 활성화 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 국가철도공단은 경상북도 울진군에 위치한 철도 유휴부지를 효과적으로 개발하고 지역관광 활성화를 도모키 위해 민간제안공모를 시행한다고 29일 밝혔다.

이번 개발 대상지는 울진 후정해수욕장 인근 부지(경북 울진군 죽변면 후정리 53-8 일원, 26,479㎡)로, 전면에 펼쳐진 아름다운 해변과 수려한 자연경관을 갖추고 있다. 인근에는 국립해양과학관, 죽변해안스카이레일 등 다양하고 이색적인 체험·관광명소도 자리하고 있어 관광 연계개발의 잠재성이 우수하다.

공단은 이러한 지역적 특색을 반영해 관광객들이 주변 관광지를 함께 즐기며 머무를 수 있는 휴양시설을 조성키 위해 민간을 대상으로 사업계획을 공모할 예정이다.

공모기간은 29일부터 오는 12월 8일까지며, 자세한 사항은 공단 누리집을 통해 확인할 수 있다.

이성해 국가철도공단 이사장은 “천혜의 자연경관을 품은 철도 유휴부지가 이번 공모를 통해 울진군의 관광 활력소로 거듭나기를 기대한다”며, “유휴부지가 매력적인 휴양 공간으로 재탄생할 수 있도록 공모에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.