테크·프로덕트 직군 공개 채용 PM 등 11개 직무 두 자릿수 선발 선택근무제 등 근무 환경 제공

티빙이 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼으로 도약하고자 3년 만에 대규모 개발자 공개 채용을 진행한다고 29일 밝혔다.

티빙은 이번 채용을 통해 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 기술·기획·운영 전반에 걸친 인재를 확보하고, ‘글로벌 K-OTT’ 플랫폼으로 성장하겠단 방침이다.

모집은 총 11개 분야, 두 자릿수 규모로 진행된다. 테크 직군은 ▷프론트엔드 엔지니어 ▷iOS·안드로이드 엔지니어 ▷백엔드 엔지니어 ▷QA엔지니어를 모집한다. 프로덕트 직군은 ▷프로덕트 매니저 ▷프로덕트 디자이너 ▷아트워크 디자이너 ▷콘텐츠 오퍼레이션 매니저를 선발한다.

채용 절차는 서류 접수, 과제 수행, 1차 실무 면접, 2차 최고기술책임자(CTO)·최고제품책임자(CPO) 면접 순으로 진행된다. 지원은 티빙 채용 홈페이지를 통해 가능하다. 모집 기간은 이날부터 10월 26일까지다.

티빙 관계자는 “티빙의 본격적인 글로벌 진출을 앞두고 국내외 안정적인 서비스 제공을 위해 진행된 대규모 채용”이라며 “OTT 분야에 관심이 있는 우수한 인재들의 적극적인 지원을 기대한다”고 말했다.

한편, 티빙은 자사 근무 환경 또한 소개했다. 먼저 최근 테크·프로덕트 본부 사무실을 강남권으로 이전해 협업 친화적인 업무 환경을 마련했다. 아울러 선택근무제·근속 연차별 리프레시 제도·선택형 근무제 등 다양한 근무 제도를 운영하고 있으며, 매월 두 번째와 네 번째 주 금요일에 자기 개발 시간으로 활용할 수 있는 B.I제도를 지원하고 있다. 이 외에도 CJ그룹 주요 계열사 40% 할인, 통신비 지원, 국내·외 숙소 할인 혜택, 사내동호회 지원 등 복지 혜택을 갖췄다.

차민주 기자