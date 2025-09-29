전소된 5층 96개 시스템 대구 센터로 이전 복구율 7.3%…업무중단 장기화 우려 커져 국민신문고·부처 홈피·온나라시스템 불통 정부24·우체국 금융·소비쿠폰 정상 작동 국가종합전자조달 시스템 나라장터도 재개

국가정보자원관리원(국정자원) 대전센터 전산실에서 발생한 배터리 화재로 정부 핵심 행정·대민 정보시스템이 멈춘 가운데, 29일 오전 9시 기준 전체 647개 시스템 중 정부24와 우체국금융서비스 등 47개 서비스가 재가동된 것으로 확인됐다. 복구율은 7.3%다.

29일 정부에 따르면 국정자원은 화재로 거의 전소한 5층 7-1 전산실 내 96개 시스템에 대해 대구센터 내 민관협력형 클라우드 서비스로 이전을 준비하고 있다. 다만 대구센터로 이전해 재가동까지는 약 2주간의 시간이 걸릴 것으로 전망된다. 전체 서비스 정상화까지는 상당한 시간이 필요하다는 것을 의미한다.

전소된 96개 시스템에는 국민신문고와 국가법령정보센터, 온나라시스템 등 정부 핵심 정보시스템이 포함돼 있다. 온나라시스템은 공무원들이 내부에서 문서를 제출하는 등 업무를 보는 데 필수적인 시스템이다.

여기에 행정안전부 등 중앙부처 누리집 관리 시스템 대부분도 정상화까지 상당 기일이 소요될 전망이다. 행정·공공 시스템은 중요한 순서에 따라 1등급부터 4등급까지 나눠 관리된다.

1등급은 재해복구 시스템이 있을 가능성이 크지만, 다수의 경우 이런 시스템이 갖춰져 있지 않다. 데이터 백업이 제대로 됐는지도 불분명한 상태다. 행안부에 따르면 1·2등급 주요 시스템은 하루 한 번꼴, 3·4등급 시스템은 일주일에서 한 달 간격으로 데이터를 보관한다. 마지막 백업 시점이 언제였는지는 아직 확인되지 않았다.

행안부 관계자는 “전체 647개 모두 실제 시스템을 가동하기 전엔 데이터가 온전히 남아 있는지 알 수 없다”면서 “시스템 재가동을 위해선 데이터 손실 여부, 다른 시스템과의 연계 등을 종합적으로 살펴야 한다”고 설명했다.

화재로 서비스가 중단됐던 국가종합전자조달 시스템 나라장터는 재해복구시스템(DR)으로 전환해 29일 오전 9시부터 서비스를 재개했다.

다만 재개된 서비스의 안정적 운영을 위해 정책적으로 일부 기능을 제한, 민생에 밀접한 나라장터 대금 지급부터 시행키로 했다.

지난해 기준 우리나라 공공조달 규모(계약기준)는 225조1000억원으로, 이 가운데 나라장터 거래실적이 145조1000억원(64.5%)을 차지할 정도로 거래 비중이 높다. 하도급 대금을 전자적으로 관리하는 하도급지킴이도 이날 중 재개를 목표로 막바지 점검 진행 중이다.

대통령실 홈페이지는 국정자원센터 외부에 별도 시스템이 구축돼 있어 이번 사태와 무관하게 정상 운영되고 있다.

정부24, 새올행정시스템, 공무원 인증에 쓰이는 GPKI(행정전자서명인증서) 등은 피해구역(5층)과 다른 2~4층 전산실에 위치해 직접적인 화재 피해는 없었다. 모바일신분증은 광주센터의 재해복구(DR) 시스템 체계 전환을 통해 신규 발급·재발급을 제외한 모든 기능이 정상화됐다.

보건의료빅데이터 시스템, 디지털예산회계시스템(디브레인), 우체국 금융서비스(인터넷·스마트 예금, 금융상품몰, 인터넷·스마트 보험), 노인맞춤형돌봄·취약노인지원시스템 등 29일 현재 47개 시스템이 복구됐다.

2차 소비쿠폰은 대구 센터에서 관리하고 있어 신청·지급이 가능하지만, 국민신문고가 중단돼 온라인 이의신청은 불가능해 직접 주민센터를 방문해야 한다. 전국 화장시설 예약 서비스인 ‘e하늘장사정보시스템’은 접속이 제한돼 개별 화장장에 온라인이나 유선으로 직접 신청해야 한다.

복구는 국민안전, 국민 재산과 경제활동에 영향을 미치는 시스템을 최우선으로 하고, 시스템 중요도 등 등급제에 따라 우선순위를 두고 진행하고 있다고 정부는 설명했다.

행정안전부는 “기능별·기관별 복구 우선순위를 정하고 있지만, 전소된 핵심 시스템은 새 인프라 이전이 병행돼야 해 시간이 걸린다”며 “복구 상황을 종합 점검하는 범정부 비상대응 체계를 유지하면서 대면 민원 불편 최소화를 지자체에 요청한 상태”라고 밝혔다. 이태형 기자