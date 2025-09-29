대민서비스 16개 서비스 이용 차질 구청 찾아 수기로 복지 신청해야

[헤럴드경제=박병국 기자] 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 국가 전산망을 이용하는 서울시의 행정도 마비됐다.

29일 시에 따르면 이날 29일 오전 9시 기준으로 서울시 전산시스템 중 대시민서비스 38개 중 16개가 자 현재 작동하지 않고 있다. 이외에도 내부 시스템 26개의 작업이 원할하지 않다.

먼저 단말기를 통한 불법주정차, 쓰레기 투기 단속 접수가 되지 않고 있다. 현장 단속원들은 스마트불편신고와 서울톡을 통해 단속 정보를 서울시 전상망에 올리지만 이 기능이 현재 작동하지 않고 있다. 단속원들은 기능이 복구될때까지 120센터나 당직실로 직접 전화를 걸어야 하는 상황이다.

각종민원을 발급하는 정부 24시 서비스가 중단되면서 서울자전거 따릉이도 신규 가족 등록이 불가하다.

서울시 신용보증재단에서 제공하는 비대면 보증 신청도 현재 중단됐다. 국민신문고 민원과 연계된 서울시의 응답소시스템 역시 서비스 이용에 차질을 빚고 있다.

행정안전부 간편인증 시스템과 연계된 서울시의 서비스도 이용에 제한을 받고 있다. 서울시 온라인민원시스템과 서울복지폭털, 자동차번호판영치간편민원서비스는 현재 간편 인증으로 접속할 수 없다. 서울복지포털은 서비스 이용자체가 불가하고, 온라인 민원서비스는 공동인증서로만 접속이 가능하다. 자동차번호판영치간편민원 서비스는 휴대폰을 통한 본인인증만 가능하다. 국토교통부의 실거래가공개 시스템과 연계된 서울시 부동산정보광장도 일부 서비스가 제공되지 않고 있다.

서울 자치구의 주요 서비스도 마비됐다. 자치구를 통한 주민등록증 발급업무와 해외체류신고 등 신고 서비스가 중단됐다. 민생회복 소비쿠폰 신청시 이의신청도 현재 비대면으로 불가능하다. 보건복지부의 복지로 서지스가 중단되면서, 복지서비스 신청과 증명서 발급을 위해서는 행정복지센터(주민센터)를 직접 방문해 수기로 작성해야 한다. 국토교통부의 부동산통합민원 일사편리와 바른땅 서비스가 먹통이 되면서 이와 연계된 서울시의 서비스도 모두 중단됐다.

서울시는 국가정보자원관리원 화재 즉시 450명의 전담인력으로 구성된 ‘상시 장애 대응 체계’를 가동했다. 지난 28일에는 자치구 부구청장회의를 개최, 복구가 지연될 경우를 대비한 민원 현장 대응 방안을 논의했다. 또한수기 접수, 알림톡 안내 등 대체수단이 실제 현장에서 차질 없이 작동하는지 점검할 것을 당부했다.

오세훈 서울시장은 “화재로 인한 전산 장애는 시민생활과 직결되는 중대한 문제”라며 “시민 불편을 최소화하기 위해 가용 자원을 모두 동원해 대응 체계를 집중 가동하고 정부와도 협력해 서비스 정상화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.