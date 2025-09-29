박 청장, 29일 제41대 서울경찰청장 취임 “시민과 소통하고 공감하는 경찰 만들 것”

[헤럴드경제=이용경 기자] 29일 취임한 박정보 신임 서울경찰청장은 “시민들의 일상을 위협하는 범죄에 철저하고 빈틈없이 대응하겠다”고 포부를 밝혔다.

박 청장은 이날 취임사에서 “천만 서울시민의 안전을 책임지는 막중한 임무를 맡게 됐다”며 “시민께 사랑받는 당당한 서울경찰로 ‘안전한 서울’을 만들겠다”라고 이같이 말했다.

박 청장은 “시민들의 평온한 일상을 지키기 위해 묵묵히 소임을 다해온 3만2000여명의 서울경찰 동료들에게 무한한 감사와 깊은 경의를 표한다”고 전했다.

그는 특히 경찰의 존재 이유를 담은 ‘경찰헌장’을 강조하며 “국민의 권리를 보호하고 사회의 질서를 유지해 모든 국민이 평안하고 행복한 삶을 누리도록 하는 것이 경찰의 사명”이라고 강조했다.

그러면서 경찰헌장을 실천하기 위한 3가지 방안으로 ▷시민과 소통하는 공감하지만 ▷문제의 해법을 찾는 현장 중심 경찰 활동 ▷작은 일에도 정성을 다하는 따뜻한 경찰을 제시했다.

박 청장은 “경찰의 조치가 정당하더라도 시민이 공감하지 못한다면 신뢰를 얻을 수 없다”며 “모든 경찰 활동은 시민의 눈높이에서 공감을 끌어낼 수 있어야 하고 시민의 목소리에 귀 기울여야 한다”고 강조했다.

박 청장은 이어 “시민들은 최근 문제가 되고 있는 관계성 범죄, 보이스피싱 등 일상을 위협하는 범죄에 대해서도 경찰이 철저하고 빈틈없이 대응해 줄 것으로 기대하고 있다”며 “시민의 안전을 굳건히 확보해 안전한 서울을 함께 만들어 나가자”고 당부했다.

박 청장은 경찰 내 대표적인 ‘수사통’으로 꼽힌다. 수사 업무에 정통한 것은 물론 조직 내에서 신망이 두텁다는 평가를 받았다.

특히 박 청장은 독학사(독학학위제)로 학사 학위를 취득하고 1994년 간부후보 42기로 경찰에 입직해 치안정감까지 승진한 자수성가형 인물이기도 하다.

그는 수사통이라는 수식어답게 줄곧 수사 기능에서 경력을 쌓았다. 경찰청 수사국 특수수사과장, 서울청 수사부 사이버안전과장 등을 거친 뒤 2021년 문재인 정부에서 경무관으로 승진했다.

이후 광주청 수사부 수사부장, 강원청 수사부 수사부장을 지냈다. 2022년에는 치안감으로 승진해 서울청 수사차장, 전남청장, 경찰인재개발원장으로 근무해왔다.