[헤럴드경제=이상섭 기자] 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 무인민원 발급기 이용에 차질이 생긴 가운데 29일 오전 서울 강서구 김포공항 출국장 내에 설치된 무인민원발급기에 운영 중단 안내문이 표시되어 있다.


babtong@heraldcorp.com