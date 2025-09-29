일본 여행객 출국-귀국까지 모든 여정 연결 날씨·여행 팁·오픈채팅 라이트 등 정보 제공 라쿠텐 트래블·카카오페이 협업으로 혜택 마련

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오는 일본을 여행하는 한국인 이용자를 위한 서비스 ‘카카오톡 일본 트래블톡(이하 트래블톡)’을 출시한다고 29일 밝혔다.

트래블톡은 일본을 방문하는 한국인 여행객이 여행 준비부터 현지 체류, 귀국 후까지 카카오톡을 활용해 관리하도록 지원하는 맞춤형 서비스다. 카카오는 ‘일본 여행의 모든 순간을 연결한다’는 목표를 내걸고 연간 약 900만명에 달하는 방문객에게 혜택을 지원하고, 참여 브랜드에게 새 마케팅 채널을 제공한단 방침이다.

카카오에 따르면 트래블톡 이용자는 카카오톡에서 지역별 실시간 정보와 현지 날씨를 확인하고, 카카오 브런치를 통해 실제 여행 후기와 정보를 찾아볼 수 있다. 아울러 카카오가 추천하는 일본 여행 팁과 할인 쿠폰 등으로 여행 준비도 가능하다.

이어 일본 현지에서는 오픈채팅 라이트(Lite)에서 실시간 정보를 나누고, 카카오페이로 결제까지 할 수 있다고 카카오는 밝혔다. 귀국 후에는 같은 채팅방에서 여행 후기를 공유하며 일본 여행의 전 과정을 카카오톡 안에서 경험할 수 있다는 설명이다.

아울러 카카오는 일본 여행 플랫폼인 ‘라쿠텐 트래블’과 협력해 숙소·료칸·렌트카 등을 지원하는 원스톱 예약 경험을 제공할 계획이다. 또 일본 현지 대행사·브랜드와도 협업해 쿠폰 제공·이벤트 진행 등 혜택을 확대하고, 카카오페이 연동으로 환전 없는 결제와 할인·포인트 적립 혜택을 지원할 예정이다.

카카오 관계자는 “트래블톡은 일본 여행 전 과정을 친숙한 카카오톡 안에서 준비하고 경험할 수 있도록 지원해 이용자에게 맞춤형 편의를 제공할 것”이라며 “앞으로 다양한 기업·서비스와 협업을 통해 트래블톡 이용자에게 새로운 경험과 혜택을 제공하겠다”고 했다.