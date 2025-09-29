29일 출범…250개 이상 산·학·연·관 참여 피지컬AI 글로벌 주도권 확보 ‘협력’

[헤럴드경제=박혜림 기자] 움직이는 인공지능(AI) 시대를 대비한 정부의 ‘피지컬AI 글로벌 얼라이언스’가 정식 출범했다. 국내외 주요 산·학·연·관이 머리를 맞대고 피지컬AI 생태계를 구축 및 글로벌 주도권 확보에 중지를 모은다.

피지컬AI는 로봇, 자율주행차 등 물리적 ‘제품’에 AI를 적용한 지능형 시스템을 뜻한다. 기존 생성형AI가 2차원에 머물렀다면 피지컬AI는 실제 세계와 직접 상호작용한다는 점에서 산업과 일상 모두에 혁신적 변화를 가져올 핵심 기술로 꼽히고 있다.

과학기술정보통신부는 29일 서울 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 ‘피지컬AI 글로벌 얼라이언스 출범식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 얼라이언스는 AI 총괄부처인 과기정통부를 중심으로 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 함께 추진하는 것이다. 피지컬 AI 기술의 사업화는 물론, 대기업과 중소·벤처기업 사업 현장에 피지컬 AI가 적용되고 널리 활용될 수 있도록 관계부처가 적극 지원한다는 계획이다. 나아가 피지컬AI 분야의 글로벌 주도권 확보에도 협력한다.

배경훈 과기정통부 장관, 김정관 산업부 장관, 한성숙 중기부 장관, 국회 정동영(더불어민주당)·최형두(국민의힘) 의원, 조준희 한국인공지능소프트웨어산업협회장, 강남훈 한국자동차모빌리티산업협회장 등 7인이 공동 의장을 맡는다.

현대자동차, HD현대중공업, 네이버클라우드, SK쉴더스, AWS코리아 등 국내외 대표적인 피지컬AI 수요·공급 기업과 LG AI, KAIST 등 대학, 연구소를 아울러 250곳 이상도 대거 참여한다.

얼라이언스는 ▷기술 ▷솔루션 ▷거버넌스 ▷인재 ▷글로벌 협력 등 5개 생태계 분과와 ▷ADV ▷완전자율로봇 ▷주력산업 ▷웰리스테크 ▷ACR 5개 도메인 분과 등 총 10개 분과로 구성된다.

생태계 분과는 임우형 LG AI연구원 원장, 김유원 네이버클라우드 대표, 민기식 SK쉴더스 대표, 이광형 KAIST 총장, 윤정원 AWS 코리아 대표 등이 각각 분과장을 맡는다. 이들 분과장을 중심으로 민관 협력 모델, 국제 표준화 대응, 정책 방향 등이 집중 논의된다.

도메인 분과는 이동석 현대자동차 대표, 김민표 두산로보틱스 대표, 이상균 HD현대중공업 대표, 황희카카오헬스케어 대표, 백준호 퓨리오사AI 대표·박성현 리벨리온 대표가 각각 분과장을 맡아 ▷국내 산업 맞춤형 피지컬AI 기술개발 ▷현장 애로사항 해소 방안을 마련한다.

운영은 정보통신산업진흥원이 간사 역할을 맡아 지원한다.

과기정통부는 이날 출범식에 참석한 250여개의 기업· 기관 외에도, 연말까지 얼라이언스 참여의 문을 열어놓고 규모를 확대해 나간다는 방침이다.

배경훈 과기정통부 장관은 “AI 3대 강국을 달성하기 위해서 피지컬 AI 글로벌 주도권 선점이 중요하다”면서 “과기정통부, 산업부, 중기부 등 정부의 역량을 하나로 결집해 기업·대학 등과 함께 피지컬AI 생태계를 구축하고 세계로 뻗어나갈 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

한편, 이날 출범식에는 임우형 LG AI연구원 원장, 조길성 두산로보틱스 대표, 황희 카카오헬스케어 대표, 민기식 SK쉴더스 대표이사, 윤정원 AWS 코리아 대표, 김현정 KAIST 교수 등 피지컬AI 관련 기술 산·학·연·관 핵심 주체들이 참석했다.