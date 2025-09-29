2년 연속 후원…고객 행사 진행

[헤럴드경제=전새날 기자] 삼성물산 패션부문의 남성복 브랜드 갤럭시는 2년 연속으로 삼성라이온즈 신인 선수들의 슈트를 후원한다고 29일 밝혔다.

갤럭시는 2025년 신인 선수 16명에게 ‘갤럭시 GX 루키 에디션 슈트’를 협찬한다. 새출발을 응원하기 위해 남색 ‘GX 루키 에디션 슈트’, 네이비 스트라이프 타이, 갤럭시 로고 부토니에를 준비했다. 삼성라이온즈의 신인 선수들은 루키스데이 등 주요 행사에서 갤럭시 슈트를 단복으로 입고 참석한다.

GX 루키 에디션 슈트는 양모의 고유한 탄력성을 극대화한 4방향(4way) 스트레치 기능 소재를 사용해 활동성과 편안함이 뛰어난 것이 특징이다. 상·하체 근육이 발달한 운동선수들이 착용해도 세련된 테일러드 핏을 유지할 수 있는 제품이다.

갤럭시는 삼성라이온즈 정례 협찬을 기념해 내달 13일까지 전국 매장에서 루키즈 행사를 연다. 해당 상품을 160만원 이상 구매하는 고객에게 16만원 할인 혜택을 제공한다. 또 160만원 이상 구매 고객을 대상으로 추첨 이벤트를 진행해 삼성라이온즈 루키즈 사인볼과 루키즈 사인 유니폼을 증정할 예정이다.

이무영 삼성물산 패션부문 남성복사업부장 상무는 “루키즈 프로모션은 갤럭시의 차세대 고객을 위해 준비한 프로그램”이라며 “갤럭시는 생애 첫 슈트, 특별한 프리미엄 정장을 원하는 2030 남성도 만족시키고 있는 브랜드”라고 말했다.