김민향 쇼호스트 영입

[헤럴드경제=전새날 기자] SK스토아는 패션 카테고리 강화를 위해 새 프로그램 ‘취향상점’을 론칭한다고 29일 밝혔다.

다음 달 11일부터 선보이는 취향상점은 TV홈쇼핑 주 고객층을 겨냥한다. 약 30년 경력의 김민향 쇼호스트도 영입했다. 김민향 쇼호스트는 다양한 채널의 TV홈쇼핑에서 활약하며 명품·패션 카테고리에서 전문가로 자리 잡았다.

취향상점은 앞으로 여성 의류를 중심으로 슈즈, 액세서리, 명품 등 여성 패션을 소개할 예정이다. 고객의 세분된 취향을 발견하고 고객의 취향을 이해한다는 콘셉트에 맞춰 최근 고객 사이에서 트렌드로 떠오른 상품들을 대거 선보일 예정이다.

방송 시간도 고객 맞춤형으로 편성한다. 토요일 오후 9시 21분부터 2시간 동안 진행하는 특집 방송으로 준비했다.

다음 달 11일 오후 9시 21분부터 진행하는 첫 방송에서는 명품 및 주얼리 상품을 준비했다. 적립금 행사와 카드 청구 할인 혜택을 제공한다. 방송 론칭을 기념해 추첨 행사도 진행한다.

앞으로도 매주 토요일 2시간 특집 방송을 통해 SK스토아 PB(자체 브랜드)인 헬렌카렌을 비롯해 고욜, 존스뉴욕, 앤클라인, 베네통 등 인기 브랜드 상품을 중심으로 패션을 강화할 계획이다.

양맹석 SK스토아 대표는 “TV쇼핑 업계에서 중요한 카테고리 중 하나인 패션 영역을 강화하기 위해 베테랑 쇼호스트를 영입하고 특별 프로그램을 기획했다”라며 “고객의 인지도와 충성도를 높이고 다양한 패션 브랜드가 연착륙할 수 있는 선순환 구조까지 만들 것”이라고 전했다.