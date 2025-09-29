-서비스 이용에 불편이 없도록 적극 조치 및 대응…정상 가동중

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 임업경영체 신청 등 산림행정정보서비스를 정상 가동하고 있다고 29일 밝혔다.

정보시스템 점검 결과 총 43개 산림행정정보시스템은 국가정보자원관리원 대전센터 이외에 소재해 큰 피해 없이 대표 누리집, 국가표준식물종관리시스템, 임업경영체통합정보시스템, 국립수목원 예약시스템 등 34개 시스템은 대전센터 화재와 상관없이 서비스를 정상 제공하고 있다.

문자발송에 어려움이 있었던 산불상황관제시스템, 산사태정보시스템은 28일 14시경 부터 해당 시스템이 복구되면서 기능이 정상화되었다. 산림기술정보통합관리시스템은 도로명 주소 직접 입력 등 대체서비스로 전환 완료했다.

숲나들e, 산지전용통합정보시스템 등 6개 시스템 중 일부 서비스에 대해서는 해당 누리집의 팝업 안내에 따라 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

김인호 산림청장은 “상황관리반을 24시간 운영중에 있으며, 비상점검회의와 정보시스템 정밀점검을 통해 국민들께서 산림행정서비스를 이용하는데 불편함이 없도록 적극 대응하고 있다”고 말했다.