장학금 2000만원 기탁…가을 운동회 참여도

[헤럴드경제=정석준 기자] 디아지오코리아는 지난 26일 국립서울맹학교에 2000만원의 ‘킵워킹(Keep Walking) 기부금’을 전달하고, 임직원이 함께 학교 가을 운동회에 참여했다고 밝혔다.

이는 작년에 이은 두번째 후원이다. 기부금은 체육 관련 학과로 대학을 진학하는 학생들에게 장학금으로 지원된다. 실업팀에 입단하거나 학교 재학 중 전국 체육대회에 출전해 입상하는 학생에게도 축하 격려금으로도 전달될 예정이다. 노후화된 학교 체육 시설과 장비 지원에도 쓰인다.

작년 10월 디아지오코리아와 국립서울맹학교는 다양한 교내외 활동을 하는 연간 ‘킵워킹 with 디아지오’ 프로그램을 공동으로 기획했다. 이를 통해 교내 가을 운동회, 주한영국대사관 봄 소풍, 여름맞이 롯데월드 체험학습을 펼쳤다.

김소연 디아지오코리아 법무 및 대외협력 총괄 상무는 “앞으로도 스포츠와 야외 활동을 즐길 수 있는 환경 조성에 앞장설 것”이라고 말했다.

정은영 국립서울맹학교 교장은 “지난 1년간 학생들이 교내 운동회와 주한영국대사관 소풍, 롯데월드 체험학습을 통해 즐거운 추억을 쌓은 만큼 디아지오코리아와 함께할 다음 활동이 기대된다”고 화답했다.