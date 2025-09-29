[헤럴드경제=고승희 기자] 이해성(56) 극단 고래 대표가 제27회 김상열연극상 수상자로 선정됐다고 김상열연극사랑회가 29일 밝혔다.

극작가 겸 연출가인 이해성 대표는 2010년 극단 고래를 창단, 위안부 문제를 다룬 ‘빨간시’, 독립운동가 김상옥의 이야기를 소재로 한 ‘불량청년’ 등의 각본을 쓰고 연출했다. 최근엔 세상의 고통을 표현한 삼부작 ‘비명자들’을 통해 연극계에 인상깊은 흔적을 남겼다.

김상열연극상 심사위원회는 “현실 역사에 대해 비판적 시각을 가진 선명한 작품들을 발표해왔다”며 “이해성과 극단 고래의 꾸준한 헌신은 분명 가치 있는 작업으로 한국연극의 정신을 더 단단하게 만드는 데 일조했다”고 평가했다.

시상식은 다음 달 20일 서울 종로구 김상열연극사랑의집에서 열린다. 중앙대학교 연극학과에 재학중인 최진아(22)씨는 제21회 김상열연극장학금을 받는다.

김상열연극상은 극작가 겸 연출가 고 김상열(1941∼1998)을 기리며 1999년부터 매년 시상하고 있다.