테슬라 ‘경영 집중’ 신호에 모멘텀 CEO 보상안 이행 시 1조달러 지급 “상승 동력은 핵심은 로보틱스”

[헤럴드경제=유동현 기자] 테슬라 주가가 이달에만 30%대 강한 반등세를 보이고 있다. 일론 머스크가 역대 최대 규모로 주식을 매입하며 ‘경영 집중’ 신호를 긍정적으로 평가하면서다.

29일 인베스팅닷컴에 따르면 테슬라 주가는 지난 24일 연중 최고치인 442.79달러를 기록했다. 이달들어서만 32%나 급등했다. 나스닥과 스탠더드앤푸어스(S&P)500이 각각 5.66%, 3.56% 오른 데 비해 큰 폭의 상승세다.

주가는 머스크가 지난 12일(현지시간) 테슬라 주식 10억달러를 사들이면서 반등했다. 머스크의 공개 매수는 5년7개월 만이며 금액 기준으로 역대 가장 큰 규모다. 직전인 2020년 2월 14일 공개매수 규모는 20만주(약 1000만달러)였다.

테슬라 이사회 측이 머스크에게 제시한 막대한 CEO 보상안도 주가 기대감을 형성했다. 테슬라 이사회가 오는 11월 6일 연례 주주총회에서 투표에 부칠 예정인 CEO 보상안은 2035년까지 10년간 12단계에 걸쳐 머스크에게 총 1조달러 규모의 테슬라 주식을 지급하는 내용이다.

머스크가 이 보상을 모두 받으려면 첫 단계로 테슬라 시가총액 2조달러를 달성해야 한다. 이후 단계별 목표치(트랜치)를 거쳐 최종적으로 테슬라 시총을 8조5000억달러까지 끌어올려야 한다. 12단계 목표치 중 1단계는 누적 차량 인도 2000만대, 2단계는 유료 FSD 가입자 1000만명, 3단계는 옵티머스 100만대 납품, 4단계는 평균 3개월 이상 로보택시 100만대 운용 등이다. 이 같은 보상 구조는 머스크가 경영에 집중하는 동기부여 기제로 평가된다. 현재 테슬라 시가총액은 1조4640억달러다.

김일혁 KB증권 연구원은 “각 트랜치별 시가총액 목표를 달성하려면 저가 전기차로는 부족하다. 그래서 필요한 게 세 번째와 네 번째 트랜치의 운영 목표로 설정된 옵티머스와 로보택시”라면서 “테슬라 성장 기대의 핵심은 옵티머스”라 평가했다.

테슬라 강세론자 웨드부시증권의 댄 아이브스는 테슬라 목표주가를 기존 500달러에서 600달러로 상향했다. 그는 “강세 시나리오에서는 2026년 초 시가총액 2조달러, 자율주행 및 로봇공학 로드맵의 본격적 양산이 시작되는 2026년 말에는 시총 3조달러에 도달할 수 있다”고 했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 “목표주가 상향(600달러) 조정과 인공지능(AI) 및 로보틱스 분야에서 성장 기대감이 주가 상승을 견인했다”고 평가했다.